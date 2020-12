Svelato il retroscena sulla partecipazione al GFVip di Pierpaolo Pretelli: ecco di cosa si tratta

Senza alcuna ombra di dubbio, Pierpaolo Pretelli è uno dei concorrenti più amati di questa quinta edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore è apparso sul web un incredibile retroscena sulla sua partecipazione nella casa più spiata d’Italia che ha fatto impazzire gli utenti. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Sin dall’inizio del celebre talent-show in onda su Canale 5, Pierpaolo Pretelli ha dimostrato di essere un ragazzo molto dolce e affettuoso. Soprattutto dalla liaison nata con Elisabetta Gregoraci, il celebre modello ha deciso di far venir fuori il suo carattere particolarmente sensibile. Tuttavia, di recente sta circolando sul web un inedito retroscena sulla scelta del modello come concorrente al programma condotto da Alfonso Signorini.

Pierpaolo Pretelli è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta il motivo riguarda la scelta di lui come concorrente al GFVip. A rendere noto il tutto è stato il giornalista Gabriele Parpiglia. Stando alle dichiarazioni di quest’ultimo, il celebre modello sarebbe stato usato come una riserva per entrare all’interno del programma.

Infatti, l’uomo ha rivelato su Twitter che al suo posto sarebbe dovuto entrare Simone Susinna, ex naufrago dell’Isola Dei Famosi. Improvvisamente, quest’ultimo avrebbe rinunciato ad entrare nella casa più spiata d’Italia in modo tale da lasciare il posto a Pierpaolo Pretelli.

Considerando il percorso che il modello sta compiendo nel programma, possiamo dire che lui stesso a colto alla grande un occasione che non poteva farsi scappare. Di rilevante importanza in questa quinta edizione del Grande Fratello Vip è stato il suo flirt con Elisabetta Gregoraci, motivo per il quale entrambi si sono ritrovati al centro di numerosi gossip.

Tuttavia, nel corso delle ultime settimane tra loro sono emerse tensioni. Infatti, proprio venerdì scorso i due hanno avuto un duro scontro. Alla luce di questo, Elisabetta Gregoraci è tornata qualche giorno fa al Grande Fratello Vip per chiarire le cose con il suo amico speciale.