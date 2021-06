La rivelazione dell’attrice quattordicenne: “La mia battaglia contro il cancro”

Si è fatta conoscere grazie al film L’amica Geniale, tratto dall’omonimo bestseller di Elena Ferrante. Da allora, il pubblico l’ha amata e non ha più smesso di seguirla. Stiamo parlando di Ludovica Nasti, la quale ha fatto un’importante rivelazione. In passato ha dovuto lottare con una terribile malattia.

Ludovica Nasti ha raggiunto il successo grazie al capolavoro di Elena Ferrante, L’amica Geniale. Classe 2006, una volta raggiunto il successo Ludovica non si è mai montata la testa ed è rimasta la stessa ragazza di sempre.

Forse non tutti sanno che l’attrice ha avuto un passato turbolento. Infatti, stando alla sua rivelazione, Ludovica Nasti ha dovuto lottare contro un terribile male, il cancro. Fortunatamente oggi è riuscita a sconfiggere la malattia.

Qualche giorno fa il Santobono Pausilipon, l’ospedale pediatrico in cui l’attrice ha combattuto la sua battaglia, ha voluto omaggiare con queste parole la sua storia sui social:

Oggi è venuta a trovarci, per i consueti controlli di routine annuali, una nostra ex paziente davvero speciale Ludovica Nasti. Sono passati ormai 10 anni dalla prima volta che entrò, piccolissima, nel nostro ospedale per affrontare un percorso di cura davvero duro e difficile.