La rivelazione di Patrizia De Blanck: “Sto preparando mia figlia alla mia morte”

Da pochi mesi ha compiuto 80 anni. La contessa Patrizia De Black, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip, ha fatto un’importante confessione. Stando a quanto dichiarato dall’ex gieffina, la donna sarebbe molto spaventata all’idea di morire ma, soprattutto, di lasciare da sola sua figlia Giada. Ecco cosa ha dichiarato a riguardo la contessa più amata d’Italia.

Patrizia De Blanck sarebbe assillata dall’idea della morte e di lasciare per sempre sua figlia Giada. Questo è ciò che ha dichiarato la contessa. La donna, infatti, ha affermato di avere paura della morte ma soprattutto del dolore che tale evento potrebbe provocare nella figlia.

Mamma e figlia hanno un legame molto forte e per questo la perdita della contessa potrebbe essere fonte di grande dolore per sua figlia Giada. Queste sono state le parole di Patrizia De Black rilasciate alla trasmissione Oggi è un altro giorno:

Non penso alla mia morte, ma al dolore che proverà lei quando non ci sarò più io. Ho più di 80 anni, cerco di prepararla alla mia morte.

Ma sua figlia Giada ha cercato di rincuorare mamma Patrizia dedicandole queste dolci parole:

Mi proteggerai per sempre, come hai già fatto in passato.