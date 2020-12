La showgirl di nuovo single: sarebbe finita la storia con il ricco imprenditore

Per lei non c'è fortuna in amore

Come un fulmine a ciel sereno, sarebbe tramontata la storia d’amore riguardante una delle showgirl più belle e desiderate d’Italia. Raffaella Fico sarebbe ufficialmente tornata su piazza, nel mercato dei single. Non abbiamo dubbi sul fatto che numerosi spasimanti le busseranno alla porta, dopo la rottura avvenuta con quello che finora era la sua dolce metà, il giovane imprenditore Giulio Fratini.

Non c’è pace per Raffaella Fico

Usciti allo scoperto durante l’ultima stagione estiva, la partenopea pareva avesse raggiunto stabilità nella sfera sentimentale. Previsioni smentite, alla luce del recente e inatteso aggiornamento.

Foto bollenti

La love story tra Giulio Fratini e Raffaella Fico sarebbe finita da “un giorno con l’altro” e, secondo quanto riportano alcune voci, la modella non avrebbe per nulla accettato di buon grado il fatto che Fratini si sia già messo insieme ad un’altra donna.

Come abbiamo già detto, i due erano usciti allo scoperto nell’estate 2020, condividendo sui social fotografie bollenti delle loro vacanze in località esclusive. Lei sembrava essere al settimo cielo, ma pure in tale occasione avrebbe rimediato una delusione.

Nozze saltate con Alessandro Moggi

In precedenza Raffaella Fico aveva avuto una relazione con Alessandro Moggi (il figlio dell’ex dirigente della Juventus Luciano Moggi). I due venivano dati sul punto di convolare felicemente a nozze, finché pure allora la liaison si concluse in un nulla di fatto. Mentre raccontiamo l’ennesimo colpo di scena nelle vicende della soubrette, la diretta interessata deve ancora fornire conferme o smentite a riguardo, ma i follower sui social network scalpitano per strapparle maggiori informazioni.

Raffaella Fico: la ritrovata complicità con Mario Balotelli

La 32enne è mamma di una bambina, la dolcissima Pia, venuta alla luce da una liaison avuta in passato con l’attaccante Mario Balotelli. Per anni i rapporti tra gli ex sono stati piuttosto turbolenti, ma per il bene della piccola hanno imparato a volersi bene, costruendo una sana complicità.