La showgirl parte per le Maldive con fidanzato, travolta dalle polemiche sui social per il viaggio da sogno

In queste ultime ore Belen Rodriguez e il compagno Antonino Spinalbese si ritrovano al centro di alcune polemiche. Come condiviso sulle loro pagine social, sembra proprio che i due si siano concessi una vacanza da sogno alle Maldive. Sono stati molti gli utenti che hanno augurato alla coppia una buona vacanza. D’altro canto, però, non sono potuti mancare coloro che hanno fortemente criticato la coppia per la decisione di viaggiare durante questo periodo di pandemia.

Belen Rodriguez e il compagno hair-stylist Antonino Spinalbese sono atterrati alle Maldive per trascorrere la loro vacanza da sogno. Già qualche giorno fa, sulla sua pagina Instagram, la showgirl argentina ha fatto intendere che sarebbe partita per un viaggio, in quanto impegnata nella scelta di vestiti e scarpe.

Molto attiva sui social, Belen Rodriguez è solita condividere momenti della sua vita quotidiana. Ovviamente, non è potuta mancare la condivisione, in queste ultime ore, della luna di miele che sta trascorrendo alle Maldive insieme al compagno hair-stylist. Infatti, in attesa della nascita della loro Luna Marie, i due hanno pensato di concedersi un po’ di relax lontano dall’aria di città.

Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese alle Maldive, arriva il commento di un follower

La loro scelta, però, ha fatto infuriare il popolo del web. Molti sono stati coloro che hanno criticato la coppia per essersi concessi una vacanza alle Maldive in questo periodo di emergenza sanitaria. Dunque, alla condivisione di alcune scatti da parte di Belen sulla sua pagina Instagram, non sono potute mancare critiche come queste:

Non metto mi piace a questa foto solo perché la reputo uno schiaffo in faccia a noi comuni mortali che dobbiamo combattere contro il COVID. A chiunque farebbe bene un viaggio in questo periodo perché sotto pressione o sotto stress …

Comincia così il commento di una sua followers sotto uno scatto pubblicato dalla showgirl argentina. Il commento continua poi con queste parole: