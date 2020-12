La showgirl ricoverata, la preoccupazione dei fan: cos’è successo

È una tra le showgirl più vulcaniche ed esuberanti dello spettacolo italiano. Le sue apparizioni nei programmi presentati da Barbara d’Urso riescono spesso a strappare almeno un sorriso, anche se, in talune occasioni, Francesca Cipriani ha toccato argomenti delicati, come il bullismo subito in età adolescenziale.

Timore per Francesca Cipriani

Nelle scorse ore i fan della giovane si sono parecchio allarmati per via di certe Instagram Stories da lei pubblicate. Difatti, si è ripresa mentre si trovava ricoverata nel letto di una clinica. La vistosa fasciatura intorno alla parte ovale del viso ha lasciato temere ci fosse stato un grave incidente.

Un regalo di Natale

La 36enne ha spiegato tutto nel video condiviso, asserendo di essersi sottoposta ad una operazione chirurgica. In prossimità delle festività natalizie ha desiderato concedersi un intervento che potesse migliorarne l’aspetto.

Francesca Cipriani ha svelato nei minimi particolari il ritocchino a cui è ricorsa. Si tratta di un needling corporeo, lo stesso che l’influencer di fama mondiale Kim Kardashian ha effettuato su sé stessa. Per la Cipriani un trattamento stupendo per diventare ancora più bella. Dopodiché ha annunciato di avere in mente “qualche altra cosina”: un po’ di liposuzione.

Lo scopo dell’intervento

Numerosi ammiratori erano in ansia per lei, pertanto la soubrette li ha voluti tranquillizzare. A Natale ciascuno si regala ciò che più gli piace e lei si regala questo. Sta bene. Il needling consiste in una piccola perforazione multipla non invasiva della pelle, con uno strumento munito di piccolissimi aghi. Ciò stimola la produzione di nuovo collagene. Viene principalmente impiegato per correggere le cicatrici, l’acne o le rughe e ringiovanire complessivamente il viso.

Francesca Cipriani a La Pupa e il Secchione con un altro comico

Se bella vuoi apparire un po’ devi soffrire, avrà all’incirca pensato la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione, confermata nella trasmissione accanto ad un altro comico. Invece dell’uscente Paolo Ruffini, la prossima edizione sarà guidata da Andrea Pucci.