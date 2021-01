La sorella gemella della influencer in ospedale: “Supererò anche questa”

La fotografia scattata in ospedale, quindi una serie di Instagram Stories, registrate sempre dalla stanza della clinica, dove Elga Enardu racconta cosa esattamente le è successo e ringraziare tutti gli ammiratori per i messaggi di solidarietà e sostegno ricevuti.

Elga Enardu: la probabile diagnosi

Nei filmati caricati su Instagram l’influencer spiega di essersi sottoposta a una serie di accertamenti, tutte le analisi, l’ecografia e la tac. Poco dopo aggiunge che la diagnosi non è ancora al cento per cento sicura, ma dagli esami effettuati probabilmente ha un’appendicite.

Nulla di cui preoccuparsi

Ci tiene pure a rassicurare i fan: è in buone condizioni di salute. Pertanto, non c’è da preoccuparsi, anche se ringrazia di cuore chiunque l’abbia inondata di affetto nelle scorse ore. È una roccia e – promette – supererà l’ennesimo ostacolo. Fornite tali spiegazioni, i sostenitori della sorella di Serena Enardu avranno tirato un sospiro di sollievo, inizialmente allarmati per la comunicazione del ricovero in ospedale.

Nelle scorse ore Elga Enardu, ex tronista di Uomini e Donne, è stata ricoverata a seguito di un malore ma non c’è nulla di cui preoccuparsi, ha tranquillizzato la donna, apparsa sorridente.

Delucidazioni dalla sorella

Alle Stories pubblicate ha replicato Serena, ex protagonista di Temptation Island e in grado di mettersi in mostra pure al Grande Fratello Vip, in coppia con l’ex fidanzato Pago. Le due sono parecchio legate. La stessa Serena ha fornito delle delucidazioni su IG, tranquillizzando sullo stato di salute della sorella gemella, ricoverata nella notte: sta decisamente meglio – ha chiarito, non trattenendosi però dalle lacrime.

Elga Enardu: lo spirito delle feste

È una giornata un po’ particolare – ha proseguito Serena Enardu -, che avrebbero desiderato passare in sua compagnia, poiché quella che fa maggiormente sentire lo spirito delle feste. Nessuno può andare in ospedale data l’emergenza Coronavirus; ad esclusione del marito della paziente, Diego Daddi, che le ha potuto portare alcuni beni di prima necessità.