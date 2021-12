Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte della Spanx che ha lasciato il mondo del web senza parole. Nell’anno 2021 la nota azienda è stata valutata 1,2 miliardi di dollari. Alla luce di questo, Sara Blakely ha deciso di fare un regalo di lusso ai suoi dipendenti: due biglietti aerei di lusso e 10mila dollari.

Anche se il 50% degli imprenditori sono donne, soltanto il 2,3% dei finanziamenti sono destinati alle giovani imprenditrici nel 2020. Questo è un momento importante secondo me e voglio dedicarlo a tutte le donne che sono venute prima di me. Prima ancora, vorrei rivolgere un pensiero a tutte quelle che avrebbero sognato le stesse cose ma che non hanno avuto quest’opportunità.