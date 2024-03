“La verità sul bacio con un’altra” Fedez rompe il silenzio in tv: cosa ha dichiarato

Non poteva mancare il classico “premio” alla carriera, l’ennesimo da mettere in bacheca, per il rapper milanese. Che lo piazzi nella casa dove vive adesso o che lo metta in uno scantinato buio non importa, perché Striscia la Notizia voluto raggiungere comunque Fedez. E gli ha anche strappato qualche informazione sulla sua vita dopo la separazione con Chiara Ferragni.

Valerio Staffelli, l’inviato di Striscia la Notizia, ha quindi consegnato un nuovo Tapiro d’oro a Fedez. Ma a tenere banco, stavolta, è l’annuncio della chiusura del podcast “Muschio Selvaggio”. Il podcast tra i più seguiti in Italia, sta affrontando una serie di ostacoli dovuti a una causa legale tra i due ex partner al tavolo del format, Fedez e Luis Sal.

Sulla fine di “Muschio Selvaggio” Fedez ha evitato di attribuire la colpa a qualcuno in particolare, definendo la situazione “spiacevole”. Nel messaggio di addio ai fan del podcast ci h tenuto a sottolineare un arrivederci per altri contenuti piuttosto che uno stop definitivo. Fedez, infatti, pensa che il progetto sia valido e “lo porterà avanti in una nuova forma”.

A proposito della rottura con Chiara Ferragni, lo sappiamo, si è parlato di complotti, crisi organizzate, scenate commoventi per fare audience. Di fronte alle ipotesi di una strategia di marketing dietro la rottura con Chiara Ferragni, Fedez ha preferito continuare con la linea portata avanti finora, pensando alla sua priorità, ovvero i figli, senza alimentare polemiche.

Sul gossip che aveva rivelato di un bacio di Fedez a un’altra donna a Parigi, il cantante ha negato categoricamente. “Tu hai visto dei video o delle foto? Sai che quell’influencer usciva con una canzone a mezzanotte dello stesso giorno?”. Insomma, al solito, senza prove video o fotografiche non c’è gossip che tenga. Durante il breve servizio, il rapper è apparso sereno, per nulla turbato dall’arrivo di Staffelli, anche perché i due si conoscono da anni.