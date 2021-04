Lady Gaga denunciata da Gabriele Paolini, ecco cosa è successo

Da un lato una delle cantanti più amate del panorama della musica mondiale, dall’altro uno dei disturbatori più conosciuti in Italia. Stiamo parlando di Lady Gaga e Gabriele Paolini che nei giorni scorsi sono stati protagonisti di una vicenda che li accomuna. In particolar modo, il noto disturbatore ha dichiarato di aver denunciato Lady Gaga.

Gabriele Paolini contro Lady Gaga. É quello che sta succedendo negli ultimi giorni a Roma, dove l’attrice e cantante sta portando avanti le riprese del film House of Gucci. E proprio nel set del film si è introdotto il noto disturbatore Gabriele Paolini cacciato, però, in malo modo dalla sicurezza.

Stando a quanto dichiarato, infatti, il noto disturbatore ha provato ad intrufolarsi nel cuore della notte nel set del film House of Gucci. Tuttavia, però, la sicurezza ha provveduto a cacciare in malo modo l’uomo che non ha preso bene questo gesto per il quale ha sporto denuncia.

Queste sono state le sue parole:

Oggi ho denunciato Lady Gaga, alla procura della repubblica di Roma, per essere stato cacciato dalla sicurezza privata della nota cantante, all’interno del set cinematografico.

In seguito a questa dichiarazione, Gabriele Paolini ha annunciato che, qualora avvenisse il risarcimento, è pronto a devolvere tutto il ricavato in beneficienza.

Ovviamente, non è questo il primo e unico episodio di cui il noto disturbatore Gabriele Paolini si rende protagonista. Infatti, con la sua attività è entrato nel Guinness dei Primati e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

