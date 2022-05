Laura Maddaloni ha litigato con suo fratello Marco? L’indiscrezione

Senza alcuna ombra di dubbio, Laura Maddaloni è una delle concorrenti più chiacchierate dell’Isola Dei Famosi. Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la moglie di Clemente Russo avrebbe litigato con suo fratello Marco. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

A seguito della lite scoppiata con Nicolas Vaporidis, Laura Maddoloni e Clemente Russo sono tornati ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderli protagonisti di un gossip sono stati alcuni rumors i quali rivelano lo strano rapporto che la coppia avrebbe instaurato con il fratello di lei.

Secondo l’indiscrezione emersa sul web da parte di un follower di Deianira Marzano, la coppia avrebbe litigato con Marco Maddaloni, ex vincitore dell’Isola Dei Famosi. Questo è il messaggio dell’utente di instagram:

Il post creato da Marco Maddaloni e a cui fa riferimento il follower della Marzano è questo:

Tre anni fa terminava una delle avventure più belle ed uniche che abbia mai vissuto. Tralasciando l’esperienza televisiva, resta il fatto che vivere per tre mesi su un’isola deserta è stata una cosa stupenda! Anche se per una vita intera mi sono allenato per prove molto più pesanti, non nascondo che l’isola è un gioco che mi ha messo veramente a dura prova, soprattutto la lontananza dalla famiglia e la convivenza con estranei (anche se poi qualcuno è diventato un buon amico). È stata un’esperienza che mi ha cambiato la vita, mi ha donato un tassello che mancava alla mia persona, il saper aspettare. L’isola ti sconvolge, ma se sai rispettarla ti cambia e ti insegna che il tempo è leale: passa e può essere un grande alleato! La vittoria finale è stata solo la ciliegina sulla torta di un percorso stupendo e irripetibile. Ringrazio me stesso, il buon Dio e chiunque ne ha fatto parte. 02 aprile 2019 – 2 aprile 2022.

Tuttavia, a diffondere tale notizia è stato anche il “Corriere Della Sera” il quale ha parlato di strani comportamenti sui social tra Laura Maddaloni, suo fratello Marco e Clemente Russo:

Marco Maddaloni non è mai stato presente nello studio dell’Isola per supportare Laura e Clemente e addirittura durante l’ultima puntata del programma ha postato alcune stories in cui guarda Made in Sud su Rai Due anziché la trasmissione di Ilary Blasi. Spulciando bene i vari profili è impossibile poi non notare che Marco non segue né Laura né Clemente. Neppure la moglie di Marco, Romina Giamminelli, è tra i follower dei coniugi Russo che a loro volta non sono “seguaci” di Maddaloni e consorte. Cosa è successo di tanto grave? Si attendono risposte…