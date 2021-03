Laura Pausini in lacrime, le dichiarazioni della cantante: “Sono cose talmente più grandi che non so come prenderle”

A seguito dell’immensa gioia e del grande successo per il Golden Globe, Laura Pausini ha deciso di non fermarsi qui. Nel corso degli ultimi giorni è giunta un’altra bellissima notizia per la famosa cantante. Si tratta della sua nomination agli Oscar con la canzone “Io sì/Seen”. Alla luce di questo, ecco alcune dichiarazioni rilasciate dalla stessa artista.

Partita dal pianobar, Laura Pausini è riuscita a raggiungere l’apice della sua carriera con il trionfo di un Golden Globe nella categoria Miglior canzone originale. Un evento importante che la cantante stessa ha deciso di celebrare con tutti i suo fan su Instagram dove ha pubblicato un video in cui mostrava tutto il suo entusiasmo.

Tuttavia, i successi e le soddisfazioni per la nota cantante sembrano non finire qui. Un paio di giorni fà è arrivata la nomination agli Oscar e la stessa artista ha deciso di esprimere tutta la sua gioia in un’intervista:

Tutto quello che è successo non è mai stato ‘costruito’, non ho fatto niente, ho solo cantato una canzone. Anche quando ho vinto il Grammy non ho mai sfruttato il momento, a volte sento leggo: ‘Chissà che team avrà la Pausini, il mio team fra un po’ non mi sopporta più

Laura Pausini, con una spontaneità che da sempre la contraddistingue, ha rilasciato una dichiarazione che non è passata in osservato al web. L’artista internazionale ha affermato di come ancora debba giustificare il suo successo quando è nel suo Paese:

All’estero ho meno paura perché, qui sento un’enorme responsabilità, devo sempre spiegare il perché di questo successo, anche a me stessa, ovviamente. In Italia ho paura, quando sono all’estero non ce l’ho, lì mi dicono che mi ammirano, in Italia me lo dicono solo i miei fan

Il trionfo di Laura Pausini al Golden Globe

Laura Pausini è riuscita a conquistarsi la vittoria del Golden Globe grazie alla meravigliosa canzone “Io sì/Seen”. Quest’ultima è stata scritta con Niccolò Agliardi e Diane Warren. Il brano, diventato ormai un successo planetario, è colonna sonora del film “La vita davanti a sè” con la regia di Riccardo Ponti e la presenza di Sophia Loren.

Sempre durante la Conferenza Stampa, la cantante ha voluto mettere in rilievo l’immensa fatica per arrivare a questo punto della sua carriera. Infine con queste parole ha affermato di esser rimasta la stessa persona che sognava di fare il pianobar:

Quello che ho sentito quando ho vinto il Golden Globe e la nomination sono cose talmente più grandi che non so come prenderle, mi sento piccola rispetto a queste cose enormi. È una sfida continua con me stessa, mi chiedo sempre: ‘Sei sicura di volerti prendere questa responsabilità?’ e non so mai dire no, è un dovere verso la mia vita quello di non arrendermi