L’avete riconosciuta? È molto disordinata e per la figlia vorrebbe un compagno più giovane

Qual è il suo segreto? Oggi la ragazza nella foto ha 60 anni, ma, a dispetto dell’età, fatta eccezione per qualche piccolo segno del tempo sul viso, non sembra affatto cambiata. Il sorriso smagliante di Maria Teresa Ruta, fresca di eliminazione dal GF Vip, è quello dei giorni migliori. Un sorriso spesso sfoderato nella Casa più spiata dagli italiani, essendo una persona molto positiva. Il peggior difetto? Lo ha svelato lei stessa: è disordinata!

Maria Teresa Ruta: simpatia e verve

Sono passati decenni da quando Maria Teresa Ruta ha debuttato nei panni di conduttrice. Nel corso della recente esperienza al Grande Fratello Vip ha confermato la sua simpatia e la sua verve. Una vera forza della natura!

I fasti da modella

Nata a Torino nel 1960, ha debuttato nello spettacolo come modella. A circa 16 anni ha partecipato al suo primo concorso, Miss Muretto, classificandosi al primo posto. Complice il delizioso aspetto che l’ha da sempre contraddistinta, negli anni a venire ha maturato pure delle esperienze a teatro e al cinema.

Sul grande schermo è apparsa in quattro film. L’esordio, nel 1979, in Sabato, domenica e venerdì di Sergio Martina, seguito un anno dopo da La moglie in vacanza… l’amante in città, sempre di Martino.

Giulia in Sciopèn

Nel 1982 ha interpretato Giulia in Sciopèn, diretta dal regista Luciano Odorisio. Girato in 16 mm in presa diretta, è una commedia di costume, ambientata a Chieti, città natale del cineasta, che vuole rappresentare con sarcasmo e ironia il mondo provinciale italiano, la cui atmosfera si riflette nel ritmo lento dell’opera. Infine, la Ruta ha fatto parte del cast de Il volo di Teo (1991) di Walter Santesso.

Maria Teresa Ruta: i contrasti con la figlia Guenda

A livello televisivo Maria Teresa Ruta ha svoltato nei panni di soubrette in Caccia al 13. Da lì in avanti la sua carriera ha spiccato il volo e dalla fine degli anni Ottanta al 1991 ha affiancato Sandro Ciotti alla conduzione della Domenica Sportiva. Concorrente del Grande Fratello Vip 5 con la figlia Guenda Goria, ha ammesso di non approvare la relazione della giovane con Telemaco Dell’Aquila, per via della notevole differenza d’età tra i due. Sarà stata contenta una volta saputo che hanno preso una pausa di riflessione…