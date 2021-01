L’avete riconosciuta? Oggi è una bellissima donna che è entrata per puro caso nel mondo del cinema ed è diventata una star

La bambina immortalata nella foto ne ha fatta di strada. Eccome se ne ha fatta. Ma di chi stiamo parlando? Di una bravissima attrice, recentemente esplosa grazie ad un importante ruolo in una fiction targata Rai Uno. Ieri pomeriggio ospite a Verissimo, il soggetto ritratto è Matilde Gioli.

Matilde Gioli: scatto personale

Come tanti colleghi, la giovane interprete ha condiviso uno scatto personale sui social network. Il viso è paffutello, gli occhi sono azzurri e le labbra formano un broncio davvero buffo. Da allora non sembra poi granché cambiata.

La “storia” con Luca Argentero

Oggi Matilde Gioli è una delle componenti della serie tv Doc – Nelle tue mani con Luca Argentero, nei panni del protagonista Andrea. Nella storia lei impersona la dottoressa Giulia Giordano, sentimentalmente legata proprio ad Andrea, malgrado l’ingombrante presenza della moglie.

Le moderne piattaforme di comunicazione costituiscono un ottimo modo per tenersi in contatto con gli ammiratori. E Matilde cura attentamente il suo profilo Instagram, tanto da pubblicare, praticamente a cadenza quotidiana, immagini che la colgono nelle più disparate fasi della giornata, dall’attività sul set al tempo libero.

Attimi di tenerezza

Ma nulla può probabilmente competere con la tenerezza delle foto che la mostrano bambina, da sola oppure insieme ai genitori Francesca Gioli e Stefano Lojacono. In quella di copertina avrà cinque o sei anni e in mano ha un succo di frutta. Una istantanea condivisa assieme ai followers che hanno risposto benissimo.

Matilde Gioli: l’esordio con Il capitale umano

Il cognome della giovane artista, classe 1989, è preso in prestito dalla adorata madre. Le due si assomigliano parecchio, a tal punto che c’è chi le definisce identiche. Originaria di Milano, la ragazza ha già ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui il Premio Afrodite come miglior attrice emergente e il Premio Giuseppe De Santis – Giovani per Il capitale umano. Al film diretto da Paolo Virzì partecipò per puro caso: laureata in filosofia, segnò la svolta un biglietto trovato dalla madre su un semaforo.