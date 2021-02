L’avete riconosciuta? Oggi è una delle conduttrici più amate in Italia e ci fa spesso ridere con le sue battute piccanti e pepate al punto giusto

Questa è la foto di una dolcissima bimba con lo sguardo pensieroso, i capelli corti con la frangia raccolta e un’espressione seriosa. Chi l’avrebbe mai detto che nel tempo sarebbe diventata una delle conduttrici e comiche più amate nel panorama della tv italiana. L’avete riconosciuta? Scopriamo insieme di chi si tratta.

Lei è Luciana Littizzetto. Un’artista completa che ha raggiunto nel tempo un successo incredibile grazie alle sue elevate capacità. Infatti, oltre al ruolo di conduttrice, la Littizzetto ha saputo cimentarsi bene anche nel mondo della comicità. Sempre pronta a mettersi in gioco, Luciana Littizzetto riesce a sorprendere sempre il pubblico che la segue volentieri anche sui social.

Oltre che essere una ottima conduttrice e una comica immensa, Luciana Littizzetto ha saputo cimentarsi bene anche nel mondo della radio e in quello del doppiaggio. Oggi, per le sue grandi qualità, rimane dunque una delle conduttrici più apprezzate nel piccolo schermo dal pubblico italiano.

Spunta questo scatto in cui la compagna televisiva di Fabio Fazio a Che tempo che fa si presenta come una dolcissima bimba. I capelli corti e la frangia raccolta sembrano essere elementi che sono rimasti anche nella donna che siamo abituati a vedere oggi. La somiglianza è davvero unica anche se, ovviamente, nel tempo alcuni tratti sono cambiati.

Luciana Littizzetto è oggi una delle conduttrici più ammirate e stimate dal pubblico. Dotata di un talento eccezionale che la contraddistingue da tutte le altre colleghe, la donna è unica nel suo genere.

Luciana Littizzetto è dotata di un grande talento che nel tempo l’ha portata ad essere protagonista non solo del piccolo ma anche del grande schermo. E con la sua schiettezza e irriverenza non manca mai l’occasione di lasciare senza parole. Dunque una donna che ha saputo cimentarsi in ambiti diversi. Dalla conduzione, alla recitazione al doppiaggio Luciana Littizzetto rimane una delle più stimate e apprezzate conduttrici per il fatto di essere unica nel suo genere.