L’avete riconosciuta? Qui ancora non scandalizzava il mondo intero accavallando le gambe

Sharon Stone è una delle attrici più belle e sensuali del panorama di Hollywood. La bellissima attrice è anche attiva molto su Instagram dove, con più di due milioni di followers, è solita condividere scatti che fanno impazzire ogni volta i suoi moltissimi fan. A 62 anni portati divinamente, in ogni post pubblicato, l’attrice sui social conquista sempre i suoi followers.

Sharon Stone nasce in un paesino della Pennsylvania nel 1958. La sua carriera inizia come modella per poi diventare protagonista di molte pubblicità televisive. La sua carriera di attrice inizia grazie all’incontro con Woody Allen. Notata dal noto regista, infatti, Sharon Stone riesce ad ottenere una piccola parte nel film Stardust Memories.

Da questo momento in poi inizia la sua carriera di attrice. La svolta, però, arriva con l’interpretazione del personaggio Catherine Tramell in Basic Instinct. Il ruolo nel film aumenta enormemente la popolarità dell’attrice. Tanto che il suo enorme talento viene premiato con la candidatura al Premio Oscar nel 1996.

Molto attiva anche sui social, la diva di Basic Instict conquista con i suoi scatti i moltissimi followers. Ad esempio, la foto in bikini che mostra il suo fisico perfetto le ha fatto fare il pieno di like. Per non parlare dello scatto senza trucco o quello in cui si mostra all’età di 19 anni. Già a quell’età era bellissima, ma certamente irriconoscibile.

Altri scatti pubblicati dall’attrice la ritraggono con la pelle candida, le labbra color mattone opaco e gli occhi leggermente truccati. Dalla sua camicia a quadri e i capelli tenuti da un maxi fiocco di tulle bianco in stile anni ’80 si comprendeva già come l’attrice era amante della moda.

Ad oggi, rispetto a qualche anni fa l’attrice è cambiata ma è rimasta senza dubbio bellissima. Ha assunto infatti un’aria più matura e più femminile e continua a far i ad impazzire i fan grazie alla sua immensa bellezza.