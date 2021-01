L’avete riconosciuta? Qui non aveva ancora perso la testa per un paparazzo ma il broncio è inconfondibile

Sono molte le star che amano condividere sulla propria pagina social scatti che risalgono alla loro infanzia. Recentemente Nina Moric, una delle più belle modelle al mondo, ha postato sulla sua pagina Instagram uno scatto risalente a quando era una bambina, quando ancora non sapeva che sarebbe diventata una star.

Una delle più richieste modelle al mondo non perde occasione per condividere sui social i loro momenti di vita quotidiana. E la bella croata ha deciso di aprire la scatola dei ricordi mostrando a tutti il suo aspetto di quando era solo una bambina.

Qui, la modella croata non sapeva che sarebbe diventata una delle modelle più ricercate al mondo. In questa foto la Moric appare piccola ma bellissima con i suoi lineamenti perfetti che anticipano la scalata al successo. Accanto alla foto una didascalia che fa riferimento all’anno 1979 accompagnata da toccanti parole, tra queste possiamo leggere:

È solo una bambina, non ha mai avuto bisogno di una corona, vuole solo qualcuno in giro […] vuole solo qualcuno che la veda, è solo una bambina. #1979

Nina Moric e la sua infanzia

In un’intervista Nina Moric racconta di come la sua infanzia non sia stata facile, soprattutto per il rapporto burrascoso dei suoi genitori che non andavano d’accordo. Nina dunque fa capire come i suoi primi anni di vita non sono stati facili e ne parla ricordando questi tempi con grande dolore.

Tuttavia, sin da piccola Nina Moric era destinata a diventare una modella grazie ai suoi lineamenti perfetti. Raggiunge infatti il successo da giovanissima, partecipando al videoclip di Ricky Martin Livin’ la vida loca. Di lì a poco la modella ha raggiunto il massimo successo richiesta sulle passerelle più ambite.