L’avete riconosciuta? Renderà nonno uno degli uomini politici più chiacchierati nel nostro paese. L’annuncio poco fa a sorpresa

Dolci notizie in casa Grillo. La figlia acquisita del leader del Movimento 5 Stelle, Valentina Scarnecchia, è infatti in dolce attesa di due gemelle. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Oggi’, la donna ha descritto la felicità di Beppe Grillo che non vede l’ora di abbracciare le sue nipotine.

Come dichiarato nell’intervista al giornale, Valentina Scarnecchia afferma che Beppe Grillo è felicissimo e non vede l’ora di accogliere il doppio arrivo. Ricordiamo che Valentina Scarnecchia è figlia dell’ex calciatore della Roma Roberto Scarnecchia e di Parvin Tadjk, al quale il leader politico è legato da molti anni.

Il rapporto tra i due è molto stabile tanto che la donna ha dichiarato riguardo Beppe:

Lo vorrò sempre al mio fianco, sono pazza di lui.

Dunque la donna è molto legata all’ex comico e dichiara il bene immenso che prova per lui. Infatti Valentina considera il comico genovese come un padre a tutti gli effetti ed il loro rapporto è molto stretto.

E queste sono le parole con cui la donna dimostra il bellissimo rapporto che ha con il leader politico: