L’avete riconosciuto? Da bambino era trasparente e la sua carriera è iniziata nella parrocchia del suo paese

Lui è uno degli attori più amati e apprezzati dal pubblico italiano. Nel tempo, infatti, ha saputo farsi conoscere e apprezzare per le sue ottime qualità. Ed oggi, Francesco Mandelli racconta la sua infanzia fino agli esordi in tv. Scopriamo insieme la carriera di questo attore brillante.

Francesco Mandelli nasce in provincia di Como, precisamente a Erba. I suoi esordi, come da lui stesso raccontato, iniziano nella parrocchia del suo paese. Infatti, l’attore racconta come l’inizio del sua carriera sia avvenuto grazie al prete della sua parrocchia. Queste sono state le parole dell’attore riguardo gli esordi verso il successo:

Nella parrocchia del mio paese è iniziato tutto. C’era Don Angelo, il parroco di Osnago, che era matto, simpatico, uno di quei preti belli, che coinvolgono, che fanno un sacco di attività. Realizzava ogni anno una recita teatrale, farla fu una esperienza meravigliosa, capii che quello doveva essere il mio lavoro. Poi nel ’98 mi presentai a un casting di MTV e Andrea Pezzi mi scelse tra 1000 persone per fare la parte del Nongiovane. Scelse proprio me, un ragazzino brufoloso con la cartella. Probabilmente gli piaceva proprio questa cosa.

Infatti, Mandelli debutta per la prima volta in tv nel 1998 nel programma MTV Italia Tokusho. Nel 1999, invece, inizia la sua carriera di attore. Debutta in film importanti, come ad esempio Manuale D’Amore. Tra il 2000 e il 2013 inizia il periodo musicale. Infatti, fa parte di un gruppo, gli Orange, di cui è voce e chitarra.

Con la band, Francesco Mandelli pubblica anche alcuni album. La svolta arriva, però, con i Soliti Idioti di cui è autore e coprotagonista insieme al collega Fabrizio Biggio. Dalla serie sono stai poi girati i film campioni di incassi I soliti idioti-il Film e I 2 Soliti Idioti.

Francesco Mandelli è anche un presentatore. Infatti, accanto al collega Fabrizio Biggio e alla cantante Nina Zilli ha presentato la sesta edizione dei TRL Awards, a Firenze. Da questo momento in poi continua la sua carriera di attore in film come Pazze di me e in fiction quali Squadra Antimafia-.Palermo Oggi. Ha rivestito anche il ruolo di inviato nella trasmissione di Rai 2 Quelli che il calcio nel 2017-2018. Sempre nel 2018 il suo debutto come regista nel film Bene ma non benissimo. Un artista a 360 gradi che non smette mai di stupire il pubblico.