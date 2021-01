L’avete riconosciuto? Qui aveva ancora tanti capelli ma c’è un dettaglio inconfondibile che non è cambiato nel tempo

Ecco come appare Rudy Zerbi da giovane, completamente diverso da come siamo abituati a vederlo oggi

Da più di 10 anni è uno dei professori del talent show più seguito in Italia, Amici di Maria De Filippi. E la regina della tv italiana, oltre che volerlo al suo fianco nella scuola di Amici ha preferito la sua presenza anche in altri programmi come Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales. Stiamo parlando di lui, Rudy Zerbi.

Sul web appare una foto di un Rudy Zerbi diverso rispetto a quello che siamo abituati a vedere oggi. All’anagrafe Rodolfo Zerbi, nasce dalla relazione tra Luciana Coi e Davide Mengacci. Lo stesso Rudy scopre di essere figlio d’arte a 30 anni.

La carriera di Rudy Zerbi

Rudy Zerbi è un apprezzato produttore discografico ed oggi è uno dei protagonisti del panorama della tv italiana. La sua carriera è sicuramente variopinta. Infatti, sin da ragazzo coltiva la sua passione per la musica fino a diventare un produttore musicale presso la ‘Sony Music’.

Proprio per il suo ampio bagaglio di cultura musicale, è stato poi scelto da Maria De Filippi come uno dei professori della scuola di Amici. Qui Rudy, appare molto spesso al centro di alcune polemiche con i ragazzi a causa della sua severità.

E proprio Maria De Filippi ci ha fatto conoscere un Rudy completamente diverso da quello severo che vediamo quotidianamente all’interno della scuola di Amici. Infatti, la sua partecipazione a programmi quali Italia’s Got Talent e Tu Si Que Vales ci hanno fatto apprezzare la simpatia indistinguibile dell’uomo.

Ma quello che conosciamo è anche un Rudy Zerbi sensibile, capace di emozionarsi di fronte a scene che apparentemente appaiono normali ma che nascondono degli importanti significati e che si emoziona anche quando compaiono talenti indiscussi. Non c’è dubbio, oggi Rudy Zerbi rimane uno dei personaggi più ammirati e apprezzati della tv italiana per tutte le qualità che non perde occasione di mostrare nelle varie occasioni televisive.