Le Iene, arriva una nuova inviata ed è una famosissima figlia d’arte. Ecco di chi si tratta

Novità in casa Le Iene, pronte ad accogliere una new entry. Infatti, il cast del programma con al timone Nicola Savino ed Alessia Marcuzzi, è pronto ad accogliere una nuova inviata. Ed è stata lei stessa ad annunciare la notizia via social. Stiamo parlando di Aurora Ramazzotti.

Aurora Ramazzotti, figlia di Michelle Hunziker e di Eros Ramazzotti, sarà ufficialmente una nuova inviata del programma di Italia 1 Le Iene. Ad annunciarlo è stata lei stessa con un simpatico video su Instagram a cui ha fatto seguire una didascalia:

Che dite, questa divisa mi dona? Abbastanza da indossarla in tv stesera?

Con grande sorpresa, quindi, la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker approderà a Le Iene nelle vesti di inviata.

Ricordiamo che questa non è la prima apparizione della ragazza in tv. Infatti, Aurora Ramazzotti aveva già partecipato a programmi come X factor. Nel talent show, Aurora è stata conduttrice del daily del programma per ben 3 edizioni, dal 2015 al 2017. Sicuramente, però, la presenza nel programma diretto da Davide Parenti potrebbe rappresentare un trampolino di lancio importante.

Inoltre, la 24enne è reduce dal ruolo di inviata nel programma Ogni Mattina alla cui conduzione troviamo Adriana Volpe. Senza dimenticare di aver partecipato a fianco di mamma Michelle nel programma di Canale 5 Vuoi scommettere? Il nome di Aurora Ramazzotti, recentemente è comparso anche nella lista dei possibili inviati de L’isola Dei Famosi, condotto da Ilary Blasi. Ma la notizia è stata smentita dal momento che il ruolo di inviato è stato affidato a Massimiliano Rosolino.

Comunque, riguardo il ruolo di Aurora Ramazzotti come nuova inviata de Le Iene, mamma Michelle e papà Eros non si sono ancora espressi riguardo la notizia, ma sicuramente saranno molto felici ed orgogliosi di lei. Non ci resta che augurare ad Aurora Ramazzotti un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura.