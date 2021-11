Senza alcuna ombra di dubbio il Grande Fratello Vip è uno dei programmi più amati e seguiti all’interno del mondo delle spettacolo. Questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini volgerà al termine a marzo 2022. Intanto i bookmakers hanno già stabilito chi è il concorrente preferito tra tutti gli inquilini. Ecco di chi si tratta.

A distanza di alcune settimane dal suo debutto nelle reti Mediaset, il Grande Fratello Vip sta regalando grandi emozioni a tutti i suoi telespettatori. Nonostante manchi ancora tanto al termine del celebre reality show, tra i bookmakers è già tempo di scommesse.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che tra gli inquilini preferiti della casa più spiata d’Italia ci sia Manuel Bortuzzo. Dunque, attualmente l’atleta triestino sarebbe il favorito come vincitore della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

A confermare che il nuotatore è uno dei volti più popolari del programma condotto da Alfonso Signorini sono la maggior parte degli utenti del web che si mostrano sempre dalla sua parte. Il giovane è entrato nella casa a Cinecittà soprattutto per sensibilizzare il tema sulla disabilità.

Tuttavia Manuel Bortuzzo non è l’unico ad essere il preferito tra gli inquilini della casa più spiata d’Italia. Insieme a lui sul podio c’è anche Soleil Sorge. Di recente la gieffina in questione è finita al centro delle polemiche a causa del suo avvicinamento ad Alex belli, un fatto che poi ha sottoposto l’influencer ad un duro scontro con la moglie dell’attore, Delia Duran.

I legami di Manuel Bortuzzo al Grande Fratello Vip

Invece per quanto riguarda i legami di Manuel Bortuzzo, l’atleta ha creato un’importante rapporto con Lulù Hailé Selassié. Peccato però che, mentre la principessa etiope ha mostrato forte interesse per il nuotatore, quest’ultimo sembra non ricambiare i suoi stessi sentimenti.