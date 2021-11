Quanto guadagna Manuel Bortuzzo per partecipare al Grande Fratello Vip? Ecco la somma da capogiro

Senza alcuna ombra di dubbio, Manuel Bortuzzo è uno dei concorrenti più amati e stimati all’interno del Grande Fratello Vip. Il celebre atleta sta affrontando un bellissimo percorso: si sta facendo conoscere per le sue fragilità e per la sua storia personale. Ma quanto guadagna per partecipare al reality? Ecco la somma da capogiro!

Manuel Bortuzzo è finito di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta a rendere l’atleta triestino protagonista di un gossip è stato il cachet rivelato che lui stesso riceverebbe per partecipare al reality show. Scopriamo insieme di cosa si tratta nel dettaglio.

Tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip, per partecipare al programma, ricevono ogni settimana una somma di denaro. I cosiddetti cachet variano in base al livello di notorietà dei concorrenti e alla loro permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia. Quello di Manuel Bortuzzo e anche di Katia Ricciarelli sembra essere da capogiro.

Stando ad alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti sui social, sembra che quest’ultima guadagnerebbe a settimana circa 15000 euro. Infatti il cachet di Katia Ricciarelli è uno tra quelli più altri e che ha fatto molto discutere il web. Invece, per quanto riguarda Manuel la somma di denaro sembra essere ridotta.

Il celebre atleta triestino guadagnerebbe circa 5000 euro a settimana: dunque 715 euro a al giorno e 2500 per ogni puntata. Se calcoliamo i giorni di permanenza del gieffino dal 13 settembre fino ad ora e li moltiplichiamo per il guadagno settimanale viene fuori una cifra capogiro. Infatti il concorrente fino ad ora ha guadagnato 40000 euro.

Dunque, si tratta di una somma davvero elevata e che potrebbe dare un aiuto all’atleta nelle prossime paralimpiadi. Tuttavia, anche qui Manuel Bortuzzo riceverebbe una somma di denaro, nel caso di ipotetico posizionamento. Stiamo parlando di una cifra che si avvale tra i 75 e 25 mila euro.