Domenica 7 marzo su Cbs Television Network è andata in onda l’attesissima intervista di Harry e Meghan a Oprah Winfrey. Un colloquio durato due ore in cui l’ex attrice e moglie del principe Harry, Meghan Markle ha rilasciato rivelazioni scioccanti sulla famiglia reale.

Harry e Meghan, dopo aver detto definitivamente addio alla corona, hanno iniziato la loro nuova vita a Los Angeles. Con moltissima attesa, i due hanno rilasciato un’intervista a una delle conduttrici più popolari degli Stati Uniti, Oprah Winfrey.

La coppia ha confermato di aspettare una femminuccia che nascerà in estate. Nessuna indiscrezione, però, riguardante il suo nome.

Quasi due miliardi di persone guardarono in tv il loro matrimonio, dall’esterno sembrava come una favola, poi sbalordirono il mondo rinunciando alle loro cariche reali.

Sono queste le parole che danno il via all’intervista di Harry e Meghan. Un colloquio durato due ore in cui la moglie del principe fa delle rivelazioni shock riguardo la famiglia reale.

Una volta sposati tutto iniziò a peggiorare: non ero protetta. Anzi erano disposti a mentire pur di proteggere a mie spese tutti gli altri membri della famiglia.

Iniziano così le pesanti rivelazioni di Meghan Markle sulla famiglia reale. Una delle dichiarazioni più forti, però, riguarda quella del suicidio. Queste sono state le parole dell’ex attrice di Suits a Oprah Winfrey:

Quando ho capito di volermi uccidere ho chiesto aiuto, fatemi andare in ospedale. Non me lo permisero.