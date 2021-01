L’ex della gieffina torna alla carica “Sono innamorato di lei, vorrei entrare al GF Vip”

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la love story tra l’influencer Giulia Salemi e l’ex velino Pierpaolo Petrelli sembra procedere a gonfie vele. Fuori, però, c’è qualcuno che ha rilasciato delle dichiarazioni davvero scioccanti. Stiamo parlando del modello e star dei reality Abraham Garcia, che in passato ha avuto un flirt con la bella influencer.

Abraham Garcia, modello e protagonista assoluto della tv spagnola, ha dichiarato di aver avuto in passato una relazione con Giulia Salemi. La notizia scioccante, però, arriva durante l’intervista rilasciata a ‘Novella2000’ in cui il modello afferma:

Non nascondo di essere ancora geloso, vorrei essere io l’uomo per lei. Sarei capace di tornare in Italia, piombare nella Casa del Grande fratello Vip e portarmela via. Non sto scherzando. Lo ammetto, sono ancora innamorato di Giulia.

Dunque, stando a quanto dichiarato da Garcia, il giovane sarebbe ancora innamorato della sua ex e sarebbe pronto per entrare nella casa del GF Vip per riconquistarla. Come la prenderà il bel Pierpaolo Petrelli di fronte a questa dichiarazione?

Abraham Garcia e il flirt passato con Giulia Salemi

La coppia Garcia-Salemi tempo fa si è resa protagonista di uno degli episodi più discussi della serie dei reality. Infatti, tutti ricordano la partecipazione della coppia nel reality Super Shore in cui un video testimonierebbe la presunta notte d’amore passata tra la Salemi e Garcia.

Tante sono state le versioni riguardo al video. E tra queste non è mancato il commento della mamma di Giulia Salemi, Fariba Tehrani, che ospite a Mattino 5 ha detto la sua.

Infatti, secondo mamma Fariba il tutto sarebbe stato una messa in scena per incrementare il gossip. Ma le dichiarazioni della mamma di Giulia Salemi sono in contrasto con quelle di Abraham Garcia il quale spiega che ai tempi del reality Super Shore frequentava Giulia già da tempo.