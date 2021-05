Rosita Celentano, figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori, ha deciso di fare un tuffo nel passato. Il celebre personaggio televisivo ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto risalente al passato la quale ritrae lei stessa insieme ai suoi tre fratelli e la sua mamma. L’immagine in questione ha incantato tutto il web.

Rosita Celentano non smette mai di sorprendere tutti i suoi fan. La figlia di Adriano Celentano e Claudia Mori è sempre attiva sui social tramite cui piace condividere insieme ai suoi followers momenti della sua quotidianità e del proprio lavoro. Vediamo insieme l’immagine di qualche anno fa che ritrae la sua famiglia.

Rosita Celentano ha voluto mostrare a tutti i suoi seguaci come era la sua famiglia in passato. Lo scatto pubblicato su Instagram risale ai tempi della sua infanzia. Al centri possiamo notare Rosalinda mentre ai lati ci sono i due fratelli. Nel dettaglio a destra c’è Rosita ed a sinistra troviamo Giacomo.

Come possiamo ben osservare sul profilo Instagram della donna, il post ha fatto il boom di like. Infatti sembra esser stato molto apprezzato da numerose persone tra cui anche molti celebri personaggi televisivi. Tra i vari commenti possiamo leggere quello di Romina Power la quale ha scritto:

Io vi ricordo a Bordighera così.

Le esperienze di Rosita Celentano e dei suoi fratelli

Tutti e tre i figli di Adriano Celentano e Claudia Mori hanno avuto esperienze televisive nel mondo dello spettacolo. Rosita Celentano è stata per molto tempo sotto la luce dei riflettori. Infatti la possiamo ricordare per le sue esperienze al Festival di Sanremo.

Per quanto riguarda Giacomo Celentano, ha intrapreso la carriera da cantautore ed ha scritto alcuni brani per suo padre. Un’esperienza durata ben poco in quanto non molto tempo dopo si è fatto frate. Invece Rosalinda Celentano ha lavorato come cantante e attrice partecipando anche a Ballando con le stelle.