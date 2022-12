L’Isola Dei Famosi: due concorrenti di UeD potrebbero diventare naufraghi

Stando ad alcune indiscrezioni, due cavalieri di UeD potrebbero approdare in a L'Isola Dei Famosi

Senza alcuna ombra di dubbio L’Isola Dei Famosi è uno dei programmi più amati e seguiti nel mondo della televisione italiana. Secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti, due concorrenti di Uomini e Donne potrebbero approdare in Honduras. Scopriamo insieme di chi si tratta nel dettaglio.

Sebbene manchi ancora qualche mese al debutto de L’Isola Dei Famosi, il programma condotto da Ilary Blasi è già al centro delle news. Il celebre reality show in onda su canale 5 dovrebbe iniziare nel mese di marzo 2023 ma ancora non è giunta nessuna notizia ufficiale.

Tuttavia, nel corso delle ultime ore sono spuntati alcuni nomi di chi potrebbe approdare in Honduras. Tra questi ultimi sono apparsi quelli di due concorrenti del trono over di Uomini e Donne. Infatti, due popolari cavalieri potrebbero abbandonare il programma condotto da Maria De Filippi per partecipare a L’Isola Dei Famosi.

A darne l’annuncio è stato il sito “Blastingnews”. Stando a quanto sostiene quest’ultimo, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri potrebbero far parte del cast del programma condotto da Ilary Blasi. A Uomini e Donne, i due si rendono protagonisti di numerosi scontri e sono tutt’altro che amici. Alla luce di questo, entrambi potrebbero creare molti interessati così da favorire gli ascolti del programma.

Pamela Prati sarà una concorrente de L’Isola Dei Famosi? L’indiscrezione

Non è tutto. Nel corso delle ultime ore è spuntato un altro nome di colei che potrebbero essere una nuova naufraga. Secondo quanto sostiene il settimanale “Vero”, l’ex moglie di Francesco Totti avrebbe fatto ricadere la scelta su Pamela Prati: