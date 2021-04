L’Isola dei Famosi non andrà in onda l’8 aprile: ecco perché

Cambio di programmazione per l’Isola dei Famosi. Come anche annunciato dalla conduttrice Ilary Blasi, questa settimana non ci sarà il doppio appuntamento con il programma previsto ogni settimana. La puntata di giovedì 8 aprile, dunque, non andrà in onda. A svelare i motivi di questa decisione è stata la stessa Ilary Blasi.

Lunedì 5 aprile è andata in onda l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi della settimana. Infatti, come anche annunciato dalla padrona di casa Ilary Blasi, il doppio appuntamento previsto per giovedì 8 aprile non ci sarà. Motivo per cui nell’ultimo appuntamento con il reality i telespettatori hanno potuto assistere ad una doppia eliminazione.

La ragione per la quale l’Isola dei Famosi non andrà in onda giovedì 8 aprile è stato spiegato dalla stessa Ilary Blasi. Nel corso della trasmissione, infatti, la moglie di Francesco Totti ha informato i telespettatori che quella di lunedì 5 aprile sarebbe stata l’unica puntata della prima settimana di aprile.

Queste sono state le parole della conduttrice:

Questo giovedì non andremo in onda per lasciare spazio all’esordio dei nostri cugini spagnoli, l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi che si chiama Supervivientes. Per ragioni logistiche, abbiamo preferito non andare in onda, ma torneremo dalla settimana prossima, lunedì e giovedì.

Dunque, il doppio appuntamento con l’Isola dei Famosi salterà soltanto per questa settimana.

Isola dei Famosi, le novità dell’ultima puntata

In attesa dello stop previsto per giovedì 8 aprile, tra le tante novità dell’ultima puntata del reality abbiamo potuto assistere all’eliminazione di Daniela Martani che si è scontrata al televoto con Drusilla Gucci. Ma l’Honduras ha visto lo sbarco di due nuove concorrenti. Si tratta di Isolde Kostner e Beatrice Marchetti.

Continua, invece, l’isola di Vera Gemma e Myrea che, dopo essere state eliminate, stanno combattendo con tutte le loro forze con la speranza di rientrare in gioco da un momento all’altro.