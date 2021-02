L’Isola dei Famosi, svelato il nome del primo concorrente ufficiale

Manca poco ormai all’inizio de L’Isola dei Famosi, il reality che quest’anno sarà presentato da Ilary Blasi, dopo l’addio di Alessia Marcuzzi. Sono ancora molti i dubbi e le incertezze che investono il programma. Tuttavia, però, è stato rivelato il nome del primo concorrente ufficiale pronto a sbarcare in Honduras.

È Awed il primo concorrente ufficiale di questa nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A rivelarlo è proprio la pagina Instagram del reality. Per chi non lo conoscesse Awed, nome d’arte di Simone Paciello, è uno youtuber e una star dei social. È apparso anche nel film Natale al Sud, dove ha recitato al fianco di Massimo Boldi.

Nonostante la certezza del nome ufficiale del primo concorrente che sbarcherà in Honduras, il reality è ancora investito dal mistero. Tra gli altri nomi c’erano quello di Giovanni Ciacci e Amedeo Goria. I due, però, sono stati costretti ad abbandonare il gioco prima dell’inizio del reality dal momento che non avrebbero passato le visite mediche per partire per l’Honduras.

Tra i tanti nomi che spuntano c’è poi quello di Elisa Isoardi, ex conduttrice del programma firmato Rai 1 La prova del cuoco ed ex concorrente di Ballando con le stelle. Si parla anche di Gilles Rocca, di Fariba Tehrani, la mamma dell’ex gieffina Giulia Salemi.

Altri nomi che stanno girando in questi giorni sono quello della comica Valentina Persia, dell’attrice Vera Gemma e dell’ex calciatore Paul Gascoigne. Oltre a quello dell’attore Brando Giorgi, dell’ex Miss Italia Carolina Stramare e della showgirl Angela Melillo.

Nel frattempo, comunque, arrivano le parole della padrona di casa Ilary Blasi. La showgirl si racconta in un’intervista su ‘Tv, Sorrisi e Canzoni’ e racconta le sue emozioni prima dell’inizio di questa avventura. Queste sono state le sue dichiarazioni:

Sono super felice e carichissima, un po’ perché è da un anno e mezzo che non faccio tv, ma anche per evadere dopo il periodo che abbiamo passato.

Inoltre aggiunge: