Lo zio di Kate Middleton al Grande Fratello: tanta preoccupazione nella Famiglia Reale

L’appartenenza ad un determinata famiglia o una cerchia di persone consente di avere un importante supporto, ma spesso comporta delle responsabilità. Quando la famiglia a cui si appartiene è una delle più importanti al mondo, ovviamente sono molte le responsabilità e le attenzioni che si ricevono. Come sta accadendo allo zio che Kate Middleton, che scende in campo per difendere la nipote dalle accuse di razzismo.

Gary Goldsmith, zio di Kate Middleton

Kate Middleton, coniuge del principe William e principessa del Galles, si è trovata recentemente al centro di particolari accuse. Infatti, la principessa sarebbe stata accusata di razzismo a causa di alcune sue insinuazioni. Ma Gary Goldsmith, zio della donna, scende in campo per difendere la nipote. Infatti l’uomo ha rilasciato un’intervista al Sun. Gary, che sta per entrare nella casa del Grande Fratello UK, ha ritenuto opportuno spendere qualche parola in difesa della nipote.

Le accuse provengono dal libro Endgame, scritto da Omar Scobie, amico di Meghan. Il testo, che nell’edizione olandese appariva senza alcun tipo di censura, è stato rapidamente ritirato dal mercato. Le accuse mosse nel testo, non sono rivolte solo a Kate, ma anche al Re Carlo III. Infatti sembra che i due reali abbiano manifestato delle preoccupazioni in merito al colore della pelle di Archie, primogenito di Harry e Meghan.

Kate Middleton

Lo zio di Kate, Gary Goldsmith, parlando della nipote ha dichiarato:

“Kate è bella fuori, ma più bella dentro ed è davvero una mamma affettuosa. Ecco perché ero così arrabbiato con Harry e Meghan: non metti un bastone fra le ruote e non reinventi la storia”

Gary prosegue dicendo:

“Dare la tua famiglia in pasto ai lupi è semplicemente inappropriato e inutile. È una sciocchezza assoluta. Kate non è razzista al 100% e nemmeno sua madre Carole. La mia famiglia non è razzista e che Kate venga ritratta in questo modo è lontanissimo dalla vertià, è ridicolo”

La figura di Gary e il suo ingresso nella casa del GF UK, preoccupa molto la famiglia reale. Infatti, si teme che l’uomo possa raccontare questioni private della Royal Family.