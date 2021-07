Brutte notizie per i fan di Loredana Bertè. A causa di alcuni malesseri fisici persistenti, infatti, la cantante dovrà rimandare la prima data del suo tour estivo. Nulla di grave, comunque, anche se dopo l’intervento Loredana dovrà trascorrere alcuni giorni di riposo. Dopo la notizia, le sue pagine social hanno pubblicato alcune informazioni riguardanti il rimborso dei biglietti.

Loredana Bertè non si esibirà più a Cervignano del Friuli il 23 luglio. La ragione di questo salto della prima data del suo tour estivo riguarda alcuni malesseri fisici che hanno costretto la cantante a sottoporsi ad un intervento chirurgico. La data del concerto, comunque, è stata posticipata al 13 agosto.

Queste le parole con cui le pagine social della nota cantante hanno divulgato la notizia:

Siamo spiacenti di dovervi comunicare che Loredana, a causa del persistere di alcuni malesseri fisici dovrà sottoporsi ad un intervento chirurgico e restare diversi giorni a riposo assoluto.

Oltre a ciò, i profili social di Loredana Bertè affermano che l’intervento è ormai imminente. Nel post vengono spiegate tutte le informazioni per ottenere il rimborso dei biglietti acquistati per il concerto:

Cadendo l’operazione a ridosso della prima data del tour, quella del 23 luglio a Cervignano del Friuli (UD), siamo costretti a spostarla al giorno 13 agosto 2021. I biglietti già acquistati saranno validi per la nuova data, chi impossibilitato potrà chiedere il rimborso presso il circuito di vendita dove è stato acquistato in prevendita, a partire da lunedì 19 fino a venerdì 23 luglio 2021.

Per concludere il post dedicato a Loredana Bertè spiega che la situazione non è allarmante e che la cantante tornerà più in forma di prima. Queste le parole:

State tranquilli, non è nulla di grave: Loredana tornerà più in forma di prima per riprendere tutto il tour a partire, si spera, subito dalla seconda tappa in calendario!

Loredana Bertè, i messaggi di auguri rivolti alla cantante

Dopo la comunicazione della notizia dell’intervento, molti sono stati coloro che hanno inviato messaggi di auguri alla cantante. Tra i tanti c’è anche quello di Emma Marrone.

Queste le parole con cui l’ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha augurato buona fortuna a Loredana Bertè per l’operazione: