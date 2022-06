Lory Del Santo accusa un malore al ristorante di Briatore: ecco cosa è successo

Senza alcuna ombra di dubbio Lory Del Santo è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati all’interno del mondo della televisione italiana. Di recente la showgirl ha accusato un malore improvviso durante una cena a “Crazy Pizza”, il ristorante di Flavio Briatore. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Dopo aver abbandonato L’Isola Dei Famosi a seguito di un’eliminazione nel corso della 22esima puntata, Lory Del Santo è tornata in Italia. In occasione del suo rientro ha deciso di dedicare un po’ di tempo a se stessa e ai suoi amici.

L’ex naufraga si è recata presso “Crazy Pizza”, il noto ristorante di proprietà di Flavio Briatore insieme ad un gruppo di amici. Tuttavia, nel corso della serata qualcosa non è andato per il verso giusto. Infatti, l’ex fidanzata di Marco Cucolo ha accusato un improvviso malore a tal punto da chiudersi per ore nel bagno del locale.

A raccontarlo è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata al portale “Biccy“. Stando alle dichiarazioni della showgirl, i sintomi che ha avvertito sono stati crampi e sudore:

Al Crazy Pizza i bagni sono al piano di sotto, ho sceso le scale e mi sono subito sentita male. C’era qualcosa che non andava, avevo dei fortissimi crampi allo stomaco e sudavo. Sudavo così tanto che ero tutta bagnata, come se fossi uscita dall’acqua. I miei amici mi hanno raggiunta e volevano chiamare l’ambulanza, ma per fortuna dopo aver un po’ vomitato mi sono sentita meglio.

Secondo quanto sostiene Lory Del Santo, la causa del suo malessere dovrebbe essere il lungo digiuno a cui si è sottoposta a L’Isola Dei Famosi. Queste sono state le sue parole: