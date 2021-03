Lotteria degli scontrini dell’11 marzo 2020: i numeri vincenti e i primi

É avvenuta oggi, 11 marzo, la prima estrazione della lotteria degli scontrini. Ricordiamo che questa è un’iniziativa del Governo che fa parte del piano Cashless Italia. L’obiettivo della lotteria degli scontrini è quello di combattere al massimo l’evasione fiscale. Chiunque voglia aderire all’iniziativa, deve sapere che con uno scontrino di almeno 1 euro viene generato un biglietto virtuale abbinato al codice della lotteria.

Ed oggi, 11 marzo è avvenuta la prima estrazione della lotteria. Bisogna ricordare che sono stati 535 milioni i biglietti che hanno partecipato all’estrazione che si è svolta presso il campus Sogei. Successivamente, i biglietti vincenti sono stati comunicati sul profilo Twitter dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Lotteria degli scontrini, ecco i biglietti vincenti

Dopo l’estrazione, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha comunicato sul proprio profilo Twitter i biglietti vincenti. Di seguito vengono riportati i vincitori della prima estrazione:

0495-0480 99MEY021285 0517-0006 99MEY039641 0653-0161 53SNS303262 10160009 0469-0138 96MEV073613 0965-0082 53SNS301155 64360007 0030-0028 99IEC005684 0814-0132 96SRT000342 03510007 1680-0261 99MEY010023 0687-0327 53MN2015815 0884-0007 53SNS300452 11460027

La prossima estrazione della lotteria degli scontrini è in programma per l’8 aprile. A partire da giugno 2021, invece, inizieranno le estrazioni settimanali.

Lotteria degli scontrini, quali sono i premi in palio

Ricordiamo che sono stati 535 milioni i biglietti che hanno partecipato all’estrazione. Ma cosa prevede la vincita di questa iniziativa? Per ogni biglietto vincente, è previsto un premio di 100 mila euro per i clienti. Per quanto riguarda il commerciante che ha emesso lo scontrino, è previsto un premio da 20 mila euro.

Come verificare la vincita alla Lotteria degli scontrini

L’estrazione è avvenuta oggi, 11 marzo alle ore 13:00. Per verificare la vincita vi basterà collegarvi all’area riservata del Portale Lotteria. Colui che è registrato a tale area potrà sapere immediatamente se ha vinto o meno.

Chi non è registrato all’area riservata, invece, sarà avvisato tramite raccomandata A/R e via mail sulla PEC, posta certificata. Se avete conservato lo scontrino, vi basterà controllare che il numero estratto sia corrispondente a quello sullo scontrino emesso.