Luigi Mario Favoloso può finalmente dirsi innocente. Tempo fa Nina Moric lo aveva denunciato per violenze. Ad oggi il processo che lo vede imputato contro la sua ex compagna sta giungendo ad una conclusione. Infatti, il celebre modello italiano si è mostrato felice sui social per aver ricevuto l’archiviazione del caso:

E’ la fine di un maledetto incubo. INNOCENTE.

Tuttavia la modella non ci ha pensato due volte a commentare l’accaduto spiegando che non sarebbe avvenuta alcuna archiviazione del processo. Dunque nessuno avrebbe assolto Favoloso. Queste sono le sue parole:

Voglio precisare che nessuna ‘chiusura’ è stata decisa. Nessuno è stato dichiarato innocente perché nessuna sentenza è stata mai emessa. Il pubblico ministero ha chiesto l’archiviazione, ma nel nostro sistema processuale questo vuol dire che, a seguito di un atto, si celebrerà un’udienza all’esito della quale il giudice, e solo il giudice, potrà decidere.



La denuncia di Nina Moric a Luigi Favoloso

Tempo fa Nina Moric ha denunciato Luigi Favoloso per i presunti abusi che quest’ultimo avrebbe commesso nei confronti della modella e di suo figlio, Carlos Maria Corona. Nonostante le varie accuse ed i segni delle percosse che la Moric ha mostrato via social, Luigi Favoloso si è sempre dichiarato innocente.

Stando alle dichiarazioni dell’ex gieffino, Nina Moric avrebbe mentito in quanto lei stessa non avrebbe accettato la fine della loro storia d’amore. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!