Nel corso delle ultime ore circola sui social una notizia riguardante la casa più spiata d’Italia che sta facendo rimanere il mondo del web a bocca aperta. Si tratta di Manuel Bortuzzo il quale ha sbottato contro Lulù Selassié a causa di una scenata di gelosia. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Sono passate solo poche settimane da quando è andata in onda la nuova edizione del GFVip, eppure il programma condotto da Alfonso Singorini sta già suscitando numerose chiacchiere. Questa volta al centro del gossip c’è Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Quest’ultima è apparsa infastidita dall’atteggiamento dell’atleta nei confronti di Sophie Codegoni.

Al Grande Fratello Vip 6 Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembravano essere sempre più vicini. A quanto pare però la loro affinità è durata fino a quando la principessa gli ha fatto una scenata di gelosia per l’avvicinamento dell’atleta a Sophie Codegoni. Un retroscena che non è passato in osservato ai telespettatori ma soprattutto allo stesso atleta che si è detto molto irritato.

Non è tutto. Oltre a lasciarsi andare ad un duro sfogo a causa della scenata di gelosia della principessa, Manuel Bortuzzo è apparso fortemente infastidito dai baci e coccole di quest’ultima. Il tutto ha allarmato la povera Lulù la quale ha dichiarato:

Sei troppo gentile, un altro uomo non darebbe tutte queste attenzioni. Devi capirlo, sei troppo ingenuo.

Lulù Selassié, essendo preoccupata per i suoi ambigui atteggiamenti, ha ribadito al ragazzo anche di aver bisogno di attenzioni e sicurezza. Di fronte a tali dichiarazioni il 22enne sembra aver preso le distanze dalla gieffina. Queste sono le sue parole:

Rispetta il mio silenzio. Ho bisogno di 5 minuti di pausa, 5 minuti per me. Per i problemi che ho io, queste cose non mi interessano. Non cammino più. Non ho una vita.

Dunque, al programma condotto da Alfonso Signorini, Lulù Selassié continua a mostrare palesemente il suo interesse per l’atleta. Al contrario quest’ultimo non sembra molto convinto. Infatti lui stesso ha dichiarato anche in trasmissione di voler andare piano e non creare illusioni. Come si evolverà la questione tra i due? Non ci resta che scoprirlo!

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: