Maddalena Corvaglia, la verità sul rapporto con Paolo Berlusconi: le foto non lasciano dubbi

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono in ottima sintonia. Ciò è quanto traspare dagli scatti condivisi dal settimane ‘Chi’. Il giornale, infatti, ha immortalato l’ex velina e il fratello minore di Silvio Berlusconi durante una vacanza in Sardegna. I due, però, non sono soli. Maddalena Corvaglia ha portato con sé la figlia Jamie. Inoltre è anche presente il figlio dell’imprenditore, Davide Luigi Berlusconi, con la compagna Matilde.

Nonostante il gossip smentito riguardo una presunta storia d’amore, Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi sono uniti da un forte legame. Il settimanale ‘Chi’ ha infatti paparazzato i due godersi una vacanza nello splendido arcipelago della Maddalena, in Sardegna.

Insieme a loro ci sono la figlia dell‘ex velina, Jamie, avuta dall’ex compagno Steve Burns e il figlio dell’imprenditore, Davide Luigi Berlusconi, insieme alla compagna Matilde. Dagli scatti condivisi dal noto giornale possiamo notare come tra l’ex velina e il fratello minore di Silvio Berlusconi ci sia una grande sintonia.

Maddalena Corvaglia e Paolo Berlusconi: storia di una solida amicizia

Come dimostrano anche gli scatti, i due si godono lo splendido mare della Sardegna tra tuffi, nuotate e grandi risate in compagnia. Ormai quella dell’imprenditore 71enne rappresenta per Maddalena Corvaglia una seconda famiglia. Dopo la rottura con il chitarrista Steve Burns, l‘ex velina è single. Paolo Berlusconi, invece, ha alle spalle due matrimoni finiti.

Come ribadito anche dal giornale, il gossip riguardo la presunta storia d’amore tra Maddalena Corvaglia e il fratello minore di Silvio Berlusconi è privo di fondamenta. Tra i due, infatti, sembra esserci solo un legame solido e una forte amicizia.

Già in passato l’ex velina di Striscia la notizia ha smentito il gossip del flirt con Paolo Berlusconi. Queste sono state le sue parole: