Malika Chalhy si racconta a Maurizio Costanzo Show: insieme a lei anche Tommaso Zorzi

Questa sera mercoledì 14 aprile andrà in onda un’altra puntata di Maurizio Costanzo Show. Nel programma di canale cinque sarà ospite Malika Chalhy, la ragazza fiorentina che ha ricevuto minacce di morte dai suoi genitori dopo il coming out. A farle compagnia durante la serata ci sarà anche Tommaso Zorzi, influencer ed ex concorrente del Grande Fratello Vip.

Nel corso degli ultimi giorni, il tragico episodio che ha colpito Malika Chalhy a seguito del suo coming out è diventato virale nel web ed in televisione. I genitori della ragazza fiorentina, dopo essere venuti a conoscenza del suo orientamento sessuale, hanno cacciato fuori di casa la loro figlia rivolgendole minacce di morte. Questa sera la ragazza sarà nello studio di Maurizio Costanzo Show per raccontare la sua storia.

In questa edizione di Maurizio Costanzo Show Tommaso Zorzi sarà fisso e proprio qualche giorno fa lui stesso ha condiviso dei video in cui si mostra con Malika Chalhy. La ventiduenne fiorentina non può più tornare nella sua casa da tre mesi dopo che la sua famiglia l’ha cacciata via in quanto omosessuale.

Si tratta di una vicenda che nel giro di pochi giorni è spopolata nel web e che ha sollevato numerose polemiche. La ragazza ha annunciato ai suoi genitori in una lettera di amare un’altra ragazza. Queste sono le sue parole:

Temevo che non l’avrebbero presa bene, ma non avrei mai pensato che arrivassero a minacciarmi di morte.

Dopo l’episodio di violenza verso due ragazzi gay nella metropolitana e del dibattito sull’approvazione delle legge Zan, il tema dell’omotransfobia diventa sempre più discusso.

Alla luce di tutto questo, Tommaso Zorzi, che combatte contro i diritti della comunità LGBT, ha affermato riferendosi a Malika nelle sue Instagram Stories:

Ragazzi sono qui con una persona che purtroppo non sarebbe mai dovuta diventare “famosa” per questo motivo.