Nel corso delle ultime ore è arrivata una notizia riguardante il GFVip che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Questa volta stiamo parlando di Manuel Bortuzzo il quale sta avvertendo problemi di salute all’interno della casa più spiata d’Italia. In particolare il gieffino ha la febbre e dolori.

Nel corso dell’ultimo periodo in rete non si fa altro che parlare del Grande Fratello Vip. Il celebre programma condotto da Alfonso Signorini sta scatenando numerosi gossip. Il più recente riguarda Manuel Bortuzzo il quale ha manifestato malori fino al 2 ottobre 2021. La sua concorrenza è a rischio? Scopriamolo insieme.

L‘esperienza al Grande Fratello Vip di Manuel Bortuzzo sta andando a gonfie vele. Il celebre atleta ha creato una bella amicizia con Aldo Montano e sta vivendo un flirt con la principessa etiopie Lulù Selassié. Peccato però per i problemi di salute che il ragazzo sta riscontrando nelle ultime ore.

Infatti nelle ore scorse Manuel Bortuzzo ha manifestato alcuni malori fino a sabato 2 ottobre 2021, in particolare si tratta di febbre e altri dolori. Stando ad alcune indiscrezioni sembra che questi ultimi siano dovuti ad una cistite. Per rimediare a questo inaspettato inconveniente, la regia del Grande Fratello Vip ha riservato una stanza privata dove lui stesso potrà andare quando lui ne avrà voglia.

La febbre di Manuel Bortuzzo a 38.5 ha suscitato la preoccupazione dei fan ma anche quella dei suoi coinquilini. Molto probabilmente verranno effettuati i tamponi Covid per tutti i concorrenti al fine di evitare un focolaio Coronavirus.

Manuel Bortuzzo: come sta adesso

Attualmente Manuel Bortuzzo sembra stare meglio. La prima a preoccuparsi per lui è stata Lulù Selassié con cui l’atleta ha stretto un rapporto che va oltre la semplice amicizia. L’atleta ha fatto sapere a tutti gli altri inquilini della casa che la febbre è scesa. Tuttavia se quest’ultima si fosse prolungata per oltre quattro giorni, il ragazzo avrebbe dovuto prendere in considerazione di abbandonare il programma.

Altri articoli che potrebbero interessarti dai siti del nostro Network: