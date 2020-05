Marcello Sacchetta, carriera finita per l’ex ballerino di Amici Marcello Sacchetta, l'ex ballerino di Amici di Maria De Filippi annuncia: “Non sarò ad Amici Speciali. La mia carriera di ballerino è finita"

Marcello Sacchetta, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi non ci sarà ad Amici Speciali. Lo ha detto lui stesso con una story sul suo profilo Instagram. Marcello Sacchetta ha aggiunto che per lui la carriera da ballerino sarebbe ormai finita.

“Non ci sarò ma faccio un grande in bocca al lupo a tutti”, ha detto il ballerino. Poi, ha aggiunto:

“La carriera da ballerino credo sia finita… ho altri progetti. Ma non smetterò mai di ballare, è impossibile”.

Marcello Sacchetta non ci sarà, dunque, ad Amici Speciali né come ballerino professionista né come concorrente:

“Se tornerò ad Amici? Amici mi fa sentire a casa. Onestamente non so cosa succederà, io ci sono e ci sarò sempre per loro”.

Marcello Sacchetta non è l’unico grande assente da Amici Speciali, il programma che andrà in onda a partire da venerdì 15 maggio 2020 e sarà trasmesso per un totale di 4 puntate.

Non ci sarà nemmeno Enrico Nigiotti che ha annunciato di non poter partecipare per motivi personali.

In cambio, ad Amici Speciali ci saranno tutti gli altri colleghi del ballerino. La giuria del programma sarà composta da Gerry Scotti, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello ed Eleonora Abbagnato. Giuliano Peparini, invece, sarà il direttore artistico.

I concorrenti che si sfideranno nel programma Amici Speciali, invece, saranno divisi in 2 categorie:

7 cantanti : Giordana Angi, Irama, The Kolors, il rapper Random, Michele Bravi, Alberto Urso, Gaia Gozzi,

: Giordana Angi, Irama, The Kolors, il rapper Random, Michele Bravi, Alberto Urso, Gaia Gozzi, 5 ballerini: Umberto Gaudino, Alessio Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas e Gabriele Esposito.