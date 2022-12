Marco Bocci immortalato da Laura Chiatti in un momento particolare: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Marco Bocci è tornato ad occupare le principali giornali di cronaca rosa. Stando alle ultime indiscrezioni, l’attore è stato immortalato dalla moglie Laura Chiatti in un momento davvero particolare che è diventato subito virale. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Marco Bocci è tornato a far parlare di sé. Mentre si stava dirigendo verso uno dei set in cui è impegnato, l’attore italiano è stato immortalato da sua moglie Laura Chiatti in un momento davvero particolare. Il video, condiviso poi sul web, ha raggiunto un numero enorme di visualizzazione e in queste ore sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip.

Come già anticipato, l’attore umbro nelle scorse ore si stava dirigendo verso uno dei set in cui è impegnato. Durante il viaggio, però, ha sentito la necessità di fermarsi per fare pipì. Sua moglie Laura ha pensato bene di riprendere il momento in cui l’attore italiano ha sentito la necessità di fare pipì.

Come già anticipato, l’attrice ha condiviso il filmato in questione sulla sua pagina Instagram dove nel giro di pochi minuto ha raccolto moltissime visualizzazioni. Sono stati molti coloro che, divertiti dal particolare momento, hanno commentato le immagini condivise sul web da Laura Chiatti.

Marco Bocci, la carriera dell’attore procede a gonfie vele

Questo è senza ombra di dubbio un periodo d’oro per Marco Bocci, sia dal punto di vista lavorativo che privato. In questi mesi l’attore italiano è impegnato con le riprese della nuova serie Unwanted, prodotta da Sky Original e tratta dal libro ‘Bilal’, di Fabrizio Gatti.

Ma non è finita qui. Marco Bocci, infatti, è impegnato anche a teatro con l’opera Lo Zingaro, storia di un uomo che combatte e che vince la malattia. Anche a livello privato l’attore si gode l’amore di Laura Chiatti e dei due figli Enea e Pablo, di sette e sei anni.