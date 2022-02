Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia riguardante Michelle Hunziker che ha lasciato il mondo del web a bocca aperta. Dopo la separazione con Tomaso Trussardi, sembra che la celebre conduttrice abbia già una nuova fiamma. Ma di chi si tratta? Scopriamo insieme tutti i dettagli della vicenda.

Michelle Hunziker non smette mai di stupire tutti i suoi fan. A seguito dei numerosi rumors circa l’addio a Tomaso Trussardi, la conduttrice svizzera è finita di nuovo al centro della cronaca rosa. Questa volta sembra che a renderla protagonista di un gossip sia stata una nuova e presunta fiamma.

Dopo il presunto flirt di Tomaso Trussardi con un’altra donna e l’ipotetico riavvicinamento della conduttrice ad Eros Ramazzotti, adesso si vocifera che sia Michelle Hunziker ad avere una nuova liaison. Infatti, secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, sembra che la showgirl abbia un interesse per un modello molto più giovane di lei.

A diffondere tale notizia è stato Dagospia. Stando alle parole di Roberto D’agostino:

Potrebbe essere lui la causa della fine del rapporto della showgirl svizzera con Tomaso Trussardi? O sono solo voci di corridoio?

Ma chi sarebbe con precisione il giovane modello? Si tratta di Carlo Piazza, classe 1991. Il ragazzo in questione ha 14 anni in meno della conduttrice svizzera ed è più grande della figlia Aurora Ramazzotti solo di cinque anni.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tali notizie. Per sapere con certezza se tra Michelle Hunziker e il modello sia davvero scattata la scintilla è necessario attendere una conferma o smentita da parte dei diretti interessati. Nel frattempo tutti i fan della conduttrice svizzera sperano in un ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti a seguito dell’appassionante bacio durante la puntata di Michelle Impossibile.