Mario Draghi, avete mai visto la sua casa in Umbria? Un immenso casale immerso nel verde, con 24 vani 2 magazzini

Mario Draghi è il noto economista, accademico, banchiere e dirigente pubblico italiano, chiamato a formare un nuovo Governo. L’ex Presidente della Bce sembra sia uno degli uomini più ricchi del nostro paese. Non tutti forse sanno che la famiglia Draghi ha una vera passione per le case, ovvero per le belle case. Nel corso di questi anni, Draghi e la moglie sono riusciti a collezionare diversi immobili, uno più bello dell’altro. La famiglia Draghi ha infatti un patrimonio immobiliare non indifferente. Mario Draghi ha infatti diverse case, sparse tra il Veneto, l’Umbria e Roma. Nonostante quella della Capitale sia l’abitazione principale, pare che la preferita di Mario Draghi sia la villa che si trova a Città della Pieve in Umbria. E voi, avete mai visto questa casa?

Le foto della casa di Mario Draghi a Città della Pieve

La famiglia Draghi possiede una villa bellissima in Umbria, a Città della Pieve. E’ realizzata totalmente in stile rustico. Ovviamente, non è facile sapere e soprattutto vedere delle immagini dell’interno di questa meravigliosa dimora. Sappiamo però per certo che la dimora ha ben 24 vani e due magazzini.

Si trova nell’antico Borgo di Città delle Pieve, nella frazione Monte. All’esterno questa splendida dimora è circondata da un parco davvero immenso, dove è presente una vegetazione davvero molto folta. Presente anche un lungo viale alberato. In realtà si tratta di un vecchio casale, rustico, immerso completamente nel verde, acquistato dalla famiglia Draghi nel lontano 2009.

La scelta della famiglia pare sia ricaduta su questa dimora, perchè considerata ideale per poter trascorrere le lunghi periodi di vacanza. In realtà, avendo trascorso tanto tempo nella cittadini, ormai Mario Draghi è considerato dalla gente del posto un concittadino.

Purtroppo lo scorso anno nella villa è divampato un incendio, causato da una canna fumaria. Il rogo si sarebbe esteso anche al tetto della casa e sarebbe stato necessario l’intervento dei Vigili del fuoco. Mario Draghi e la moglie Serena Cappello, sembrano essere davvero molto legati a questa splendida dimora.

Silvio Berlusconi, avete mai visto la Villa Zeffirelli, la nuova e lussuosa casa del cavaliere? Il prezzo è da capogiro