In questi giorni Martina Colombari ha sorpreso sui social tutti i suoi followers. La showgirl, infatti, ha condiviso uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza al naturale, completamente acqua e sapone. Sin da subito i suoi followers hanno apprezzato lo scatto condiviso dalla Colombari, riempiendola di complimenti.

Martina Colombari come mamma l’ha fatta. Si mostra così la showgirl sui social in cui ha voluto condividere uno scatto che la ritrae in tutta la sua bellezza acqua e sapone. Inutile dire che l’immagine ha creato stupore tra i suoi followers. Dopo la pubblicazione della foto, infatti, molti sono stati coloro che hanno riempito la showgirl di like e complimenti per essersi mostrata in tutta la sua bellezza al naturale.

Nello scatto che ha riscosso tanto successo sui social, Martina Colombari ha accompagnato una breve didascalia. Queste sono state le parole della showgirl:

NO MAKEUP- 20 giorni senza aprire il beauty dei trucchi !!! Evviva !!!

Dopo la condivisione del post, lo scatto condiviso dalla moglie di Billy Costacurta è stato inondato di like e di commenti positivi.

Cara Martina, la tua bellezza naturale è luccicante più di qualsiasi make up.

Una delle poche donne belle anche senza trucco.

Sei sempre bella.

Lo scatto, dunque, si è rivelato un vero e proprio successo. Nonostante i numerosi complimenti rivolti alla donna, non sono potuti mancare coloro che hanno scritto critiche per Martina Colombari. Alcuni, infatti, hanno accusato la showgirl di essere ricorsa a ritocchi estetici per migliorare il suo aspetto.

Nonostante le piccole critiche, l’immagine della bellezza al naturale di Martina Colombari ha raccolto il consenso dei suoi moltissimi followers. Probabilmente la showgirl non si aspettava un successo del genere. Per questo, dunque, la moglie di Billy Costacurta non può essere che felice di questo risultato raggiunto.