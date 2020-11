Incidente per Massimiliano Morra al Grande Fratello Vip, che, subito apparso molto grave, ha costretto l’immediato soccorso di un medico. Poco fa il noto interprete di varie fiction è finito coinvolto in un episodio assai spiacevole nella Casa di Cinecittà. Il tutto è successo mentre gli attuali concorrenti del reality show di Canale 5, radunati in salone, si stavano destreggiando nella prova settimanale. Come un fulmine a ciel sereno, è arrivato il fattaccio.

Massimiliano Morra: una scena spaventosa

Improvvisamente Massimiliano Morra si è ferito a un piede con una scheggia di vetro rimasta sul pavimento e i co-inquilini hanno subito capito si trattasse qualcosa di grave. Evidentemente impressionato dalla scena, Andrea Zelletta ha gridato a Massimiliano di non guardare, perché aveva l’osso fuori.

Grave accaduto

L’apparente gravità dell’accaduto ha, pertanto, reso necessario l’intervento del personale medico, mentre Adua Del Vesco e Maria Teresa Ruta si sono prontamente precipitate per aiutare Morra e prestargli adeguato sostegno.

Dopo l’intervento del medico, i partecipanti della quinta edizione del Grande Fratello Vip si sono dunque radunati all’esterno, in giardino, in attesa di aggiornamenti sullo stato di salute dell’interprete campano.

Infinita suspense

Per fortuna il 34enne è tornato dopo un po’ di minuti di infinita suspense, raccontando gli eventi occorsi. Non gli hanno messo i punti, si deve semplicemente riposare. Insomma, nel complesso la vicenda ha avuto comunque un epilogo abbastanza sereno.

Massimiliano Morra: le frizioni con Adua Del Vesco

Sin dalle prime battute, Massimiliano Morra è stato tra i concorrenti più chiacchierati e commentati dai telespettatori del GF Vip per via della finta relazione pianificata in passato con Adua Del Vesco. La collega ha avuto dure parole nei suoi confronti, accusandolo di nascondere la propria omosessualità. Alle voci sparse in giro da Rosalinda (questo il vero nome di lei) il partenopeo ha risposto con secchi “no”, inducendo la Del Vesco a rettificare.