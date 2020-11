La tragedia colpisce Masterchef Junior, il famoso cooking show nella sua versione britannica. Ben Watkins, giovane aspirante del programma, ha perso la sua battaglia contro una forma rara di tumore ed è deceduto ad appena 14 anni. La famiglia del ragazzino lo ricorda come un eroe, un personaggio da fumetti Marvel. Nel 2017, a soli 11 anni, Ben aveva pianto la scomparsa di entrambi i genitori e da mesi combatteva contro la malattia.

Masterchef Junior in lutto

In lacrime, lo zio Anthony Edwards ha confessato al Chicago Tribune che i suoi polmoni non gli davano più l’aria di cui necessitava. È stato devastante, ha concluso.

Non si separava mai dai fumetti

Eppure, mai per un singolo istante Ben aveva smesso di coltivare le sue passioni, compresa quella per i fumetti, che leggeva pure durante i ricoveri ospedalieri più duri. Aveva saputo ritrovare l’ottimismo concorrendo a Masterchef Junior, diventando in men che non si dica il protagonista assoluto di quell’edizione. Ma lo scorso 16 novembre non ce l’ha fatta.

Ad annunciare la scomparsa il noto chef Gordon Ramsay, conduttore di Masterchef Junior, che al ragazzo ha dedicato un messaggio speciale. Su Instagram la star di Hell’s Kitchen ha scritto di avere il cuore spezzato. Ben era un maestro della cucina, un cuoco casalingo di incredibile talento e un giovane ancora più forte.

Il saluto di commiato di Gordon Ramsay

Nella sua pur breve esistenza ha affrontato così tante svolte complicate ma ha sempre perseverato. Gordon Ramsay ha adorato il tempo passato a cucinare e ridere insieme sul set. Con il cuore spezzato, ha perso il suo piccolo amico, inviando tutto il suo amore alla figlia di Ben Watkins, colpita dalla terribile notizia.

Masterchef Junior: se ne va un piccole eroe

Ben aveva deciso di partecipare alla versione britannica di Masterchef Junior nel 2017, a pochi mesi di distanza dalla perdita dei suoi genitori. In più da alcuni mesi gli era stata diagnosticata una forma molto rara di cancro e non ereditaria. Il suo sogno era quello di aprire un ristorante e una panetteria.