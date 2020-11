Fin dalla permanenza nella Casa del Grande Fratello Vip 5, Matilde Brandi ha avuto numerosi contrasti con i concorrenti ma anche con gli opinionisti in studio. Più nello specifico, Antonella Elia. L’ex valletta di Mike Bongiorno non ha mai risparmiato le critiche nei confronti della showgirl capitolina.

Matilde Brandi: sfogo a mezzo social

Conclusa la permanenza nel reality di Cinecittà, si poteva presumere che le due potessero fare in qualche modo pace, o quantomeno mettere da parte gli attriti. E invece i nervi sono ancora particolarmente tesi. Lo testimonia l’ultimo, e duro, sfogo di Matilde Brandi, avvenuto su Instagram.

Chi è la vera donna aggressiva

In un post sulla sua pagina personale, Matilde parte in quinta contro la Elia. È davvero stanca del suo comportamento e le chiede perciò cosa voglia da lei. L’ha definita una iena, nonché una donna aggressiva. Il video allegato (quello del celebre spintone a Valeria Marini della passata stagione) dimostrerebbe che la prima ad esserlo è proprio Antonella.

In seguito la Elia le ha dato della falsa, il che la fa sorridere poiché ha negato in studio di aver messo le mani addosso alla Marini, mentre il filmato parla chiaro. Poi l’ex vincitrice dell’Isola dei Famosi ha continuato a darle dell’ipocrita come un disco rotto, senza ascoltarla.

Gli applausi alla signora Anna

Quando si è recata a Live – Non è la d’Urso 10 giorni fa, appena uscita dalla trasmissione di Canale 5, si è alzata per battere le mani alla signora Anna perché l’ha divertita parecchio il modo in cui raccontava il gossip, non per andare contro Maria Teresa Ruta, su una vicenda di cui non sa niente.

Matilde Brandi si vergognerebbe tanto nei panni della Elia

Ad avviso di Matilde, la Elia cercherebbe unicamente di farsi bella sui social. E lo attesterebbe il fatto che dopo i primi attacchi lanciati a Stefania Orlando ha totalmente smesso. Prima di puntare il dito sui comportamenti delle altre donne, nei panni della Elia si sottoporrebbe ad un lungo esame di coscienza e si vergognerebbe tanto se fosse in lei.