Maurizio Costanzo contro Mara Venier: “Una chance alla Ruta”

Qualche settimana fa, Maria Teresa Ruta ha espresso il desiderio di condurre Domenica In. Un sogno potenzialmente realizzabile, in quanto Mara Venier ha già da tempo annunciato che quella in corso sarà la sua ultima edizione.

Maria Teresa Ruta: l’invito di Mara Venier a “mettersi in fila”

Dopo la confessione rispettosa della madre di Guenda Goria, la presentatrice veneta, tra il serio e il faceto, ne ha spento i facili entusiasmi via Instagram, invitando la collega a “mettersi in fila”. Di ben altro avviso Maurizio Costanzo.

Una possibilità non la si nega

Il marito di Maria De Filippi ha pubblicamente appoggiato Maria Teresa Ruta. Tramite le colonne del magazine Nuovo di Riccardo Signoretti, dove da anni cura una rubrica sullo spettacolo, il decano della televisione italiana ha invitato i vertici Rai a concedere una chance all’ex moglie di Amedeo Goria non appena lascerà la Casa più spiata dagli italiani, dove è, certamente, una delle protagoniste principali dell’edizione ancora in corso.

Al GF Vip 5 – scrive Costanzo – sta venendo fuori una donna divertente, leggera, accogliente e sensibile. Magari anche nel salotto tv che tiene compagnia ai telespettatori di domenica potrebbe stupire. Il consiglio è dunque di darle una possibilità.

Sufficiente esperienza

Il pensiero di Maurizio Costanzo sarà d’aiuto a Maria Teresa? Di certo la Ruta ha sufficiente esperienza: i primi lavori in veste di presentatrice risalgono agli Anni Ottanta. Prima si è data da fare con le trasmissioni sportive, poi è passata a format più leggeri. L’ultima avventura risale al 2019, quando ha guidato Chef per passione sull’emittente Telenord.

Nicola Carraro esclude Maria Teresa Ruta nella corsa alla sostituzione

Implicitamente nemmeno il marito di Mara Venier, l’influente produttore Nicola Carraro, vedrebbe di buon grado la Ruta sostituire la compagna. Secondo quello che è il suo personalissimo punto di vista ci sono solo tre colleghe degne di prenderne il testimone: Caterina Balivo, Antonella Clerici ed Eleonora Daniele. Chi la spunterà?