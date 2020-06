Maurizio Costanzo e Maria de Filippi: ecco perché stanno ancora insieme Maurizio Costanzo parla del suo rapporto con Maria De Filippi a "Io e te" e conclude: “C’è un motivo se sto da 25 anni con lei”

Maurizio Costanzo, invitato a “Io e te” parla della sua relazione con la moglie, Maria De Filippi. Come ben sapete il giornalista è stato sposato altre 3 volte e quello con Maria De Filippi è il quarto matrimonio. A Pierluigi Diaco che voleva sapere di più sul loro rapporto e sul perché stanno insieme, Maurizio Costanzo ha detto di essere molto felice e conclude spiegando: “Ci sarà un motivo se da 25 anni sto con lei”.

Maurizio Costanzo è stato invitato da Pierluigi Diaco nello studio di Io e te per parlare un po’ della sua relazione con Maria De Filippi, del suo lavoro e della sua vita. Loro due sono una coppia molto insolita e molte persone si chiedono cosa li lega e come fanno ad essere ancora così uniti e innamorati dopo 25 anni. E Maurizio Costanzo non ha esitato a rispondere: “Sono molto felice di aver incontrato Maria. Mi sono sposato 4 volte, ci sarà un motivo se da 25 anni sto con lei”. Il giornalista ha fatto capire a Pierluigi Diaco che il motivo che li fa stare ancora insieme dopo tutto questo tempo è l’amore.

In passato, Maurizio Costanzo aveva già parlato della loro storia d’amore. Intervistato da Chi, il giornalista aveva detto: “Dopo tre matrimoni, il quarto o viene bene oppure smetti”.

Per chi non lo sapesse, prima di Maria De Filippi, Maurizio Costanzo era già stato sposato. Le sue 3 mogli: la fotoreporter Lori Sammartino, la giornalista Flaminia Morandi e Marta Flavi.

In un’alta occasione, durante un’intervista concessa a “DiPiù”, Maurizio Costanzo aveva parlato dell’attentato alla sua vita del 14 maggio 1993 in via Ruggero Fauro a Roma e aveva detto:

“Fu proprio il fatto di aver visto la morte in faccia con lei che mi spinse a chiedere Maria in moglie perché capii una cosa fondamentale: è lei la persona che voglio che mi tenga la mano quando morirò”.

Una amore forte, il loro, che va aldilà di tutto. In un’altra intervista per “La verità”, il giornalista gli aveva chiesto di rivelare il segreto del loro rapporto:

“Sinceramente non l’avrei mai pensato. Nella mia vita ho immaginato di tutto, persino di dimagrire: ma arrivare a 25 anni di matrimonio, no. Io mi sono sposato quattro volte. Ci ho messo del tempo e tanta pazienza, ma alla quarta volta quella giusta la azzecchi. Sicuramente non dev’esserci pesantezza nelle relazioni. Tutto scaturisce dal piacere di vedersi. Maria e io in 25 anni non abbiamo mai litigato”.

Il loro segreto sarebbe, dunque, l’amicizia che li lega e il sostegno reciproco.