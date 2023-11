Maurizio Laudicino parla di Uomini e Donne: “Bullismo verso me e Elena”

A distanza di qualche settimana dalla sua uscita di scena dallo studio di Uomini e Donne, Maurizio Laudicino è tornato a parlare in merito alla sua esperienza all’interno del dating show condotto da Maria De Filippi. Scopriamo insieme tutte le sue dichiarazioni.

Senza alcuna ombra di dubbio, Maurizio Laudicino ha rappresentato uno dei protagonisti più chiacchierati di Uomini e Donne. Nonostante la sua breve permanenza all’interno dello studio di Maria De Filippi, l’ex cavaliere è finito sempre al centro di numerosi dibattiti per via dei dubbi emersi sulla sua onestà. Dopo aver frequentato Gemma Galgani, Maurizio aveva mostrato interesse nei confronti di Elena. Tuttavia, a causa delle numerose critiche ricevute da Tina Cipollari e Gianni Sperti, i due hanno deciso di abbandonare il programma insieme.

Le parole di Maurizio Laudicino

Di recente, l’esperto di comunicazione marketing e tornato a parlare in merito al suo addio allo studio di Uomini e Donne. La decisione di abbandonare il programma per seguire Elena è stata spontanea e fatta con il cuore:

Ho preso una decisione di pancia. Trovarmi in un contesto tanto ostile verso una donna che aveva già palesato il desiderio di uscire secondo i suoi tempi e che si è trovata quasi fisicamente spinta fuori dagli opinionisti l’ho trovato insopportabile. Quando l’ho vista alzarsi, ho avuto l’impulso di accompagnarla per aiutarla. lo non ho potuto fare altrimenti di fronte a questa sorta di bullismo. Non avevo intenzione di abbandonare ma, per principio, non ho visto altra alternativa che accompagnarla fuori.

Successivamente ha scagliato una freccia velenosa nei confronti degli opinionisti, Tina Cipollari e Gianni Sperti accusandoli di aver fatto “bullismo“:

Sono stato definito pagliaccio, poco di buono, termini che mi hanno offeso. Mi ha spinto a tacere il fatto che non volessero capirmi. Lo dimostra il fatto che prima che uscissimo, gli opinionisti si erano intestarditi affinché andassimo via e, quando lo abbiamo fatto, in studio è stato detto “Sono usciti perché non potevano difendere la loro storia, altrimenti sarebbero rimasti”. Non capisco, dovevamo uscire o dovevamo restare? Elena è stata quasi fisicamente spinta a uscire. Non ricordo ci sia mai stato un atteggiamento così aggressivo nei confronti di un’altra persona.

Il caso della vendita dell’immagine di Gemma Galgani

Nonostante le liti con gli opinionisti, l’ex cavaliere ha affermato di essere rimasto in buoni rapporti con la produzione. Infine, ha replicato alle accuse che ha ricevuto, in particolare quella legata alla presunta vendita dell’immagine di Gemma Galgani per motivi professionali: