Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Max Biaggi il quale ha lasciato il mondo del web senza parole. L’ex motociclista è finalmente uscito allo scoperto con Francesca Semenza, influencer con la quale ha una relazione da alcuni mesi. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Già da parecchio tempo circolavano indiscrezioni su una presunta relazione tra Max Biaggi e Francesca Semenza che si facevano sempre più insistenti. Tuttavia, solo adesso l’ex motociclista ha deciso di rendere pubblico il suo fidanzamento. Lui stesso lo ha annunciato tramite i social pubblicando un foto. Ecco tutti i dettagli.

Max Biaggi e Francesca Semenza sono ufficialmente una coppia a tutti gli effetti. Ad ufficializzare la loro storia d’amore è stato lo stesso ex motociclista in occasione del compleanno della sua compagna. Infatti, l’uomo ha pubblicato il loro primo scatto insieme sui social presentando la sua nuova fidanzata a tutti i suoi fan.

L’immagine in questione ritrae i due insieme, uno di fianco all’altro, convolti in un tenero abbraccio. Il dolce scatto in questione è stato molto apprezzato da tutti i suoi fan i quali hanno subito lasciato commenti positivi sotto al post. Tuttavia, prima di renderlo pubblico, il loro amore era già noto ad amici e parenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Biaggi (@maxbiaggiofficial)

Dunque, Max Biaggi e Francesca Semenza hanno deciso di mantenere distante la loro vita sentimentale dalla luce dei riflettori. La coppia è molto riservata e per questo motivo non si sono mostrati sin da subito alla luce del giorno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Max Biaggi (@maxbiaggiofficial)

Chi è Francesca Semenza

Francesca Semenza è un’influencer di 28 anni. La ragazza vive a Milano ed è già mamma. Infatti ha un figlio di 5 anni il quale si chiama come il secondogenito di Biaggi, avuto dalla relazione con Eleonora Pedron. Nonostante la differenza di età e la distanza, i due sembrano più innamorati che mai.